«دبي للتحكيم الدولي» ونظيره بهونغ كونغ يطوران آليات حل المنازعات

أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC)، ومركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي (HKIAC)، عن توقيع مذكرة تفاهم، لتعزيز الأهداف المشتركة للطرفين، والتزامهما بدعم وتطوير آليات ووسائل حل المنازعات في مجال التحكيم الدولي.

وقالت جهاد كاظم المدير التنفيذي لمركز دبي للتحكيم الدولي: «يعكس تحالفنا مع مركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي، على التزامنا المشترك بالارتقاء بمعايير التحكيم الدولي، حيث تعتبر دبي وهونغ كونغ مدينتين رائدتين في مجال التجارة العالمية. وتمثل هذه المذكرة شهادة على التزام مركز دبي للتحكيم الدولي ببناء شراكات استراتيجية، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي موثوق لتسوية المنازعات، من خلال الطرق البديلة».

وقالت ماريل ديمسي الأمين العام لمركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي: «يعتبر هذا التعاون منصة هامة لكل من مركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي، ومركز دبي للتحكيم الدولي، لتطوير وتعزيز التحكيم الدولي، والاستعانة به في حل منازعات القضايا التجارية العابرة للحدود، والتي تشمل الشركات والاستثمارات التي تتخذ من منطقة الشرق الأوسط وهونغ كونغ والصين مقراً لأعمالها، حيث يمثل هذا التحالف فرصة حقيقة مع نمو قطاع الاستثمار الصيني في منطقة الشرق الأوسط، وارتفاع مكانة هونغ كونغ كمركز لحل المنازعات المتعلقة بمبادرة (الحزام والطريق).

تحالفات

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دبي والصين، ازدهاراً مستمراً وتطوراً سريعاً على مر السنين، ما جعل كلاً من هونغ كونغ ودبي بوابات رئيسة للأنشطة الاقتصادية والاستثمارات على الساحة العالمية.

وتشير أحدث الإحصاءات الاقتصادية إلى ارتفاع حجم التجارة الثنائية بين دولتي الصين والإمارات بشكل كبير، ما جعل دبي شريكاً رئيساً للصين في مجال التجارة في منطقة الشرق الأوسط، وتعزز هذه الشراكة بينهما، الأهداف المشتركة والمنافع المتبادلة بين الطرفين، حيث ساهمت في تسهيل العديد من الفرص التجارية، وتبادل التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية، من خلال مبادرة «الحزام والطريق»، وقد زادت أهمية مكانة هونغ كونغ، لتصبح النقطة الاستراتيجية الحيوية بين الصين وشركائها التجاريين في منطقة الشرق الأوسط.

وتمثل مذكرة التفاهم بين مركز دبي للتحكيم الدولي، ومركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي، خطوة رئيسة لتطوير وتعزيز الروابط الاقتصادية القوية، حيث ترمز إلى الرؤية المستقبلية لكلا المركزين، ما يضمن تطوير آليات حديثة ومرنة وفعّالة لحل المنازعات المستقبلية، تتناسب مع النمو المطرد في التجارة والاستثمارات.