متروبوليتان يعيد قطعتين أثريتين إلى اليمن

أعلن متحف "متروبوليتان" في نيويورك الثلاثاء أنه أعاد قطعتين أثريتين إلى اليمن، في وقت يعد بأن يكون شفافاً أكثر في ما يخص أصول مجموعاته وإعادة الأعمال الفنية التي جرى تهريبها إلى بلدانها الأصلية.

ومع أنّ العملين الفنيين أعيدا إلى عُهدة اليمن، لكنّ المتحف سيواصل عرضهما ضمن مجموعته على سبيل الإعارة، والعملان عبارة عن منحوتتين تمثل الأولى "شخصية أنثوية واقفة وترتدي سواراً وقلادة" مصنوعة من الحجر الرملي والكوارتزيت وتعود إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد، فيما تشكل الثانية قطعة مستطيلة من الملاط تعود إلى الحقبة نفسها.

وكان متحف متروبوليتان تلقّى التمثال عام 1998 من هاوي الجمع جان لوك شالمان الذي تبرّع للمتحف أيضاً بقطعة الملاط سنة 1999. وقال المتحف "بعد عمليات بحث أجريناها في شأن أصل القطعتين، أثبت المتخصصون أنّه عُثر عليهما قرب مدينة مأرب سنة 1984 وأنهما تنتميان شرعياً لليمن".

وفي السنوات الأخيرة، وافق "متروبوليتان" وغيره من المتاحف المرموقة في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم، على التعاون مع القضاء وإعادة عدد كبير من القطع والأعمال الفنية التي جرى الاتجار بها دولياً عقب نهبها من بلدان شهدت حروباً أو ثورات.

وفي نيويورك، يقود المدعي العام في مانهاتن حملة منذ العام 2017 لإعادة أعمال نُهبت من مختلف أنحاء العالم. وبإشراف ألفين براغ، أعيد أكثر من 950 قطعة فنية بقيمة 165 مليون دولار إلى 19 دولة، بينها كمبوديا والصين والهند وباكستان والهند ومصر والعراق واليونان وتركيا وإيطاليا.

وكان مدير متحف "متروبوليتان" ماكس هولين، أعلن في أيار/مايو عن إنشاء لجنة من الباحثين "لفحص مصدر" بعض القطع من المجموعة الاستثنائية لمتحفه (1,5 مليون عمل)، بهدف "إعادتها" إلى بلدانها الأصلية في حال تبين أنها مسروقة أو منهوبة.