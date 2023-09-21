جوائز «أوتوميكانيكا دبي» تستقطب عدداً قياسياً من المشاركات

يعود حفل توزيع جوائز أوتوميكانيكا دبي للانعقاد، مجدداً بدورته الثالثة لتكريم نخبة من رواد قطاع خدمات المركبات ما بعد البيع في المنطقة. وسيقام حفل توزيع الجوائز لهذا العام في صباح اليوم الثاني من معرض أوتوميكانيكا دبي، أكبر معرض تجاري دولي لقطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، في الفترة الممتدة من 2 إلى 4 أكتوبر 2023، في مركز دبي التجاري العالمي، حيث استقطب حفل جوائز هذا العام رقماً قياسياً من المشاركات، بلغ 400 مشاركة من خلال 10 فئات للجوائز.

وبلغ عدد المرشحين المتأهلين للتصفيات النهائية 30 مرشحاً، تم اختيارهم من قبل لجنة تحكيم موقرة مؤلفة من كبار حكام الصناعة الإقليميين والدوليين، حيث تتضمن دورة هذا العام أيضاً، العديد من فئات الجوائز الجديدة، بما في ذلك جائزة تقدير خاصة، سيتم الإعلان عنها خلال حفل توزيع الجوائز في صباح يوم 3 أكتوبر القادم.

وباعتبارها أول منصة على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتكريم الأفراد والمؤسسات، وأبرز الجهات الفاعلة الذين أحدثوا تأثيراً كبيراً في قطاع خدمات السيارات، فإن حفل توزيع جوائز 2023 سيحتفي بمقدمي الخدمات والأفراد، والتحول الرقمي والمنتجات، والقادة الذين يحدثون فرقاً ملموساً في صناعة السيارات.

وقال محمود غازي بيليكوزن مدير إدارة مجموعة معارض أوتوميكانيكا في ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الجهة المنظمة لمعرض أوتوميكانيكا دبي: «تعكس جوائزنا لهذا العام إلى حد كبير، الطبيعة المتغيرة للصناعة، حيث قمنا بإضافة فئات جديدة للجوائز، لأول مرة في تاريخ الفعالية، تشمل كلاً من: جائزة أفضل مشروع رقمنة لهذا العام، وجائزة أفضل منتج رقمي لهذا العام».

وأضاف: «تسلط فئة جائزة الشركة الناشئة الجديدة لهذا العام، الضوء أيضاً على جميع الابتكارات التي شهدناها في هذا القطاع في الآونة الأخيرة، حيث زاد الاهتمام مرة أخرى بفئتنا الرائدة «النساء في قطاع خدمات السيارات»».

المتأهلون للتصفيات



وضمت قائمة المتأهلين للتصفيات النهائية لفئة النساء في قطاع خدمات المركبات ما بعد البيع، كلاً من: ماري مونياو، واي إن إيه كينيا، ونسرين أختر، وشركة النجم لصناعة المركبات الكيماوية، وشركة شوبرا سريفاستافا وشركة كراج بلج.

وبالنسبة لفئة مشروع التحول الرقمي الجديد لهذا العام، فقد قامت لجنة التحكيم بترشيح ثلاثة متأهلين من القائمة للتصفيات النهائية، ضمت كلاً من: شركة كراج بلج وشركة أوتوبيا، والشركة العربية للسيارات.

ووضعت ترشيحات لجنة التحكيم النهائية لجائزة أفضل شركة ناشئة للعام كلاً من شركات: أوتوبيا وأوتو سمارت تكنولوجي وإنوفينتشر، في مواجهة بعضها البعض، في حين شملت قائمة الشركات التي وصلت إلى المراكز الثلاثة الأخيرة للحصول على جائزة أفضل منتج رقمي لهذا العام، كلاً من: شركة أوتو سمارت أوديت، وشركة انكريبتو من إنوفينتشر، ومنصة فرونديسك الرقمية.

وستكون المنافسة على أشدها بين مجموعة من الشركات العالمية المرشحة للتصفيات النهائية، يمثلون بلدان: إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة وأستراليا في فئة جائزة منتج العام، تشمل كلاً من: مجموعة بريمبو بيوند جينيانس وانكريبتو من إنوفينتشر وذا جوني ويل من مارتيتش، وشركة إس إس إل إضاءة إتش دي من هيلا ويونيكليتش من صناعات كلتش السيارات (قابض حركة السيارات) وجي إس 27 خط الرعاية البيئي المعتمد من بيور.

القائمة المختصرة

وتم اختيار شركات الشوراوي، وميونيخ لأعمال السيارات، والشركة العربية للسيارات - العوير، ورويال سويس أوتو، وميونيخ لخدمات الديزل الأوروبية، ومشاريع الشيراوي - ورشة سكانيا، وأورينت موتورز إل إل سي، في القائمة المختصرة لجائزة أفضل ورشة هياكل للسيارات لهذا العام - سيارات الركاب، وورشة العام - سيارات الركاب، وأفضل مزود الخدمة للعام - فئات المركبات التجارية.

وبعد ختام فعاليات حفل توزيع الجوائز، فقد تم إدراج شركتي: بيرفورمانشن ودي لوكس للعناية الشاملة بالسيارات في القائمة المختصرة لفئة أفضل متخصص في العام في مجال تعديلات السيارات.

وسيتم إقامة حفل جوائز أوتوميكانيكا دبي 2023، برعاية «بريدجستون الشرق الأوسط وأفريقيا».

وقال جاك فوري نائب الرئيس، والمدير العام لشركة «بريجستون الشرق الأوسط وأفريقيا قائلاً»: «نفخر في بريجستون بشراكتنا مع جوائز أوتوميكانيكا دبي 2023، حيث يسهم تعاوننا مع هذه المنصة المرموقة في تحقيق هدفنا المتمثل في إتاحة فرص متنوعة لازدهار ونمو المؤسسات والأفراد. وتعكس هذه الجوائز تفاني والتزام واحترافية المشاركين، ونؤمن في بريجستون بأهمية التعاون وتضافر الجهود في إرساء معايير جديدة للجودة والتميز، وتحفيز النجاح، ومواصلة تطوير قطاع السيارات. ونتطلع للمضي قُدُماً في رحلة الابتكار والتميُّز، بالتعاون مع مُجتمع السيارات، لنبتكر معاً الحلول للتحديات، ونحقق الاستفادة المُثلى من الفرص، في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع».



وأردف: «هناك الكثير مما يستحق الاحتفال به في صناعتنا، حيث يسير القطاع بخطى ثابتة نحو النمو والتطور والازدهار، مسلطاً الضوء على آخر تقرير صادر عن محللي أبحاث السوق في شركة تكنافيو، الذي يشير إلى أن سوق السيارات في المنطقة سوف يتسارع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.74 % بين عامي 2021 و2026».

1800 عارض

ومن المتوقع أن تستقطب الدورة العشرين المميزة من معرض أوتوميكانيكا دبي، 1800 عارض من أكثر من 60 دولة، تستعرض من خلاله مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والتقنيات المبتكرة، أمام جمهور عالمي تقدر أعداده بالآلاف.

وسيشغل معرض هذا العام 14 قاعة في مركز دبي التجاري العالمي، وسيضم 20 جناحاً وطنياً، وهو ما يمثل نمواً صافياً بنسبة 63 % في الأمتار المربعة، مقارنة بدورة عام 2022 من المعرض.

وستعتمد الدورة الـ 20 أوتوميكانيكا دبي، على النجاح القياسي الباهر الذي حققته دورة عام 2022 من المعرض، والذي استقطب 1,145 عارضاً، و42,937 زائراً من 145 دولة، حيث شكل المتخصصون والمهنيون والمديرون التنفيذيون الإداريون، ما يقرب من ثلث (32 %) زوار معرض العام الماضي، يليهم موظفو تطوير الأعمال والمبيعات بنسبة (30 %)، وموظفو المشتريات والمشتريات بنسبة (8 %).



لجنة التحكيم

وتتألف لجنة التحكيم لهذا العام من:

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غراهام ثريلفول مدير الحسابات الرئيسة العالمية – تجديد المركبات، في «أكزو نوبيل»

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عبد الله راشد عبيد الدحيل المهيري مدير مكتب الاستراتيجيات والتميز المؤسسي، في ورشة حكومة دبي

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ناصر سيف سلطان الصيري رئيس قسم صيانة مركبات كبار الشخصيات، في ورشة حكومة دبي

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الدكتورة نعمة مهردادي نائب رئيس خدمات ما بعد البيع في الشرق الأوسط وأفريقيا وكاليفورنيا والهند، المدير العام لشركة هيلا ميدل إيست

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آلان والي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أمينا بروفيشينال

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فيشال باندي شريك، ممارسة السيارات والتنقل، شركة غلاسكو للأبحاث والاستشارات

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ميشيل مالك الرئيس التنفيذي لشركة بودي شوب نيوز إنترناشيونال

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زهري يوسف خبير صناعة السيارات

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توفان بايسال مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوراسيا لخدمات ما بعد البيع في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لشركة نيتيرا.