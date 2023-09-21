غرفة تجارة دبي تعزز تنافسية الشركات الصغيرة في حلول الدفع

نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ندوة افتراضية للشركات الصغيرة والمتوسطة لاستعراض حل الدفع الحديث uTap الذي أطلقته اتصالات من &e، وهو حل فعال من حيث التكلفة لإدارة المدفوعات متعددة القنوات، وأتمتة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل أحد المحركات الرئيسية لاقتصاد دولة الإمارات.

وجمعت الندوة تحت مظلتها أكثر من 150 شركة صغيرة ومتوسطة للتعرف على أحدث حلول الدفع uTap الذي يمكن الشركات من استلام المدفوعات ومعالجتها بشكل آمن، إذ تتكامل هذه الخدمة الجديدة بسلاسة مع العمليات الحالية للشركات، وتقدم مجموعة من خيارات الأجهزة الخاصة بنقاط البيع مثل الأجهزة الطرقية لنقاط البيع، والماسح الضوئي للباراكود، وإدراج النقود، إضافة إلى الخدمات المدارة بالكامل مثل التكامل مع الطرف الثالث وغيرها.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «انطلاقاً من دورنا في حماية مصالح مجتمع الأعمال، يأتي تنظيم هذه الندوة لتوفير مجموعة من الحلول المتطورة لأعضائنا، التي ترتقي بأداء أعضائنا. نؤمن أن التعاون مع شركائنا مثل اتصالات من &e، يعد أمراً بالغ الأهمية لممارسة دورنا في دعم وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي».

وأضاف: «نسعى جاهدين لتسهيل ممارسة الأعمال في دبي، مع تقديم خدمات ذات قيمة مضافة لأعضائنا وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار أولوياتنا الاستراتيجية لتطوير وتحسين بيئة الأعمال بالإمارة».

ويوفر uTap ثلاث باقات اشتراك بأسعار مناسبة مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات، كخاصية الدفع عبر الإنترنت بطريقة ميسرة، والدفع بواسطة أجهزة الدفع الآلي، وإدارة طلبات العملاء، إلى جانب تقديم أدوات أتمتة الأعمال، وغيرها الكثير. كما تم تطوير حزم uTap لتزويد الشركات بحلول فعالة من حيث التكلفة. كما تتيح هذه الخدمة للشركات اختيار الميزات التي تناسب احتياجاتها وميزانياتها على أفضل وجه.