بروبييرش مدرباً للمنتخب البولندي بدلاً من سانتوش

أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم الأربعاء تعيين مدرب منتخب ما دون 21 عاماً السابق ميخال بروبييرش مدربا جديدا للمنتخب الوطني الأول، بدلاً من البرتغالي فرناندو سانتوش المقال من مهامه الفنية على خلفية تردي النتائج.

وتأتي خطوة الاستعانة بلاعب الوسط الدفاعي السابق البالغ 50 عاماً بعد أسبوع من اقالة سانتوش، وذلك بعد ثمانية أشهر فقط من توليه تدريب المنتخب البولندي الذي يكافح من أجل التأهل لنهائيات كأس أوروبا 2024 التي تستضيفها ألمانيا.

وقال رئيس الاتحاد البولندي سيزاري كوليشا عبر حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) "أصبح ميخال بروبييرش مدربا للمنتخب البولندي. كان هذا أفضل خيار ممكن. أتمنى له حظا سعيدا".

وتعرض سانتوش لانتقادات لاذعة من قبل وسائل الإعلام والجماهير المحلية لعدم تمكنه من غرس الروح القتالية في المنتخب البولندي الذي يعاني من أزمة عميقة، وقد قاد رفاق المهاجم روبرت ليفاندوفسكي في ستة لقاءات فقط، بما في ذلك الفوز على ألمانيا 1-0 ودياً.

ولم تكن نتائج المنتخب البولندي بقيادة المدرب البرتغالي في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024 على قدر الآمال، اذ فاز في مباراتين فقط وتعرض لثلاث هزائم آخرها أمام ألبانيا 0-2 في وقت سابق هذا الشهر، ليحتل المركز الرابع في المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط، مع ضمان تأهل أول فريقين فقط إلى النهائيات.

وتولى بروبييرش تدريب مجموعة من الأندية المحلية، بالإضافة إلى نادي أريس ثيسالونيكي اليوناني.