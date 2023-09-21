38.5 % من العاملين في قطاع الفضاء في الإمارات مواطنون

أعلنت معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء

في تغريدة نشرتها عبر حسابها في منصة «إكس» عن إطلاق المسح الاقتصادي للفضاء 2023 في خطوة تهدف إلى قياس مساهمة قطاع الفضاء في الاقتصاد الوطني وتوفير صورة واضحة حول منظومة هذا القطاع الاستراتيجي والرائد. وأضافت معاليها: «يهدف المسح لقياس أداء قطاع الفضاء الوطني ودعم نموه وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للابتكار واستقطاب المهارات والاستثمارات».



وتابعت: «ودعت وكالة الإمارات للفضاء شركاءها الاستراتيجيين والجهات والشركات العاملة في قطاع الفضاء الوطني إلى المشاركة في هذا المسح والمساهمة في تحقيق أهدافه والتي تسهم في فهم احتياجاته وتعزيز القدرات الوطنية».

وكشفت معاليها من خلال التغريدة عن نتائج المسح الاقتصادي للفضاء 2022 عن أداء قطاع الفضاء لعام 2021 وذلك بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. حيث أظهر المسح نتائج عديدة حيث شكل الإنفاق على الأبحاث والتطوير في مجال استكشاف الفضاء نسبة 76.8% من إجمالي الإنفاق ، واستحوذت الكوادر الإماراتية على نسبة 38.5% من العاملين في قطاع الفضاء في الدولة، كما بينت نتائج المسح مشاركة الشباب الإماراتيين بنسبة 59.2% في القوى العاملة في قطاع الفضاء الوطني.