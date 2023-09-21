بنزيما يحلق وحيداً.. مبابي يعادل رقم هنري بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

بنزيما يحلق وحيداً.. مبابي يعادل رقم هنري بدوري أبطال أوروبا (فيديو)
التاريخ
9/21/2023 9:00:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });
ساهم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، في فوز فريقه على بوروسيا دورتموند، بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2024/2023.
وسجل مبابي الهدف الأول لباريس من علامة الجزاء في الدقيقة 49، فيما سجل أشرف حكيمي الهدف الثاني للنادي الفرنسي في الدقيقة 58.
ودخل مبابي تاريخ اللاعبين الفرنسيين في دوري أبطال أوروبا، حيث أصبح ثاني هداف فرنسي لفريق واحد في المسابقة القارية برصيد 35 هدفاً بقميص باريس سان جيرمان فقط، وعادل مواطنه تيري هنري الذي سجل نفس عدد الأهداف بقميص أرسنال.
ويتصدر قائمة الهدافين الفرنسيين مع فريق واحد النجم كريم بنزيما، برصيد 78 هدفاً بقميص ريال مدريد فقط في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
MENAFN21092023000110011019ID1107113424
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.