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بنزيما يحلق وحيداً.. مبابي يعادل رقم هنري بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

9/21/2023 9:00:46 AM
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ساهم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، في فوز فريقه على بوروسيا دورتموند، بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2024/2023.

وسجل مبابي الهدف الأول لباريس من علامة الجزاء في الدقيقة 49، فيما سجل أشرف حكيمي الهدف الثاني للنادي الفرنسي في الدقيقة 58.

ودخل مبابي تاريخ اللاعبين الفرنسيين في دوري أبطال أوروبا، حيث أصبح ثاني هداف فرنسي لفريق واحد في المسابقة القارية برصيد 35 هدفاً بقميص باريس سان جيرمان فقط، وعادل مواطنه تيري هنري الذي سجل نفس عدد الأهداف بقميص أرسنال.

ويتصدر قائمة الهدافين الفرنسيين مع فريق واحد النجم كريم بنزيما، برصيد 78 هدفاً بقميص ريال مدريد فقط في مسابقة دوري أبطال أوروبا.


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