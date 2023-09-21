سوق دبي يُطلِق مؤتمر المستثمرين العالميين في سنغافورة للمرة الأولى

أعلن سوق دبي المالي عن تنظيم الدورة الثالثة من مؤتمر المستثمرين العالميين لعام 2023 في سنغافورة للمرة الأولى، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المستثمرين للقاء كبار ممثلي سوق دبي المالي في جزيرة سنغافورة، وذلك خلال يومي 27 و28 سبتمبر الجاري.

ويُقام مؤتمر سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين، بالتعاون مع «جولدمان ساكس»، في إطار فعاليات أيام سنغافورة للشركات 2023، تأكيداً لالتزام سوق دبي المالي بتوسعة نطاق التواصل والتفاعل مع المستثمرين العالميين، لإظهار قوّة أسواق رأس المال في إمارة دبي.

وعقب النجاح الكبير الذي حققته الدورتان السابقتان من مؤتمر المستثمرين العالميين في نيويورك ولندن، خلال وقت سابق من هذا العام، واستجابة للاهتمام المتزايد من الأسواق الآسيوية، يستعد سوق دبي المالي لتنظيم دورة جديدة من المؤتمر، تتيح فرصة قوية لمشاركة المستثمرين في آسيا، وتمكينهم من التواصل واللقاء مع المتخصّصين في القطاع المالي، ومديري المحافظ العامة من صناديق الأسهم المؤسسية الكبرى في سنغافورة والمنطقة على نطاق أوسع. وسيشهد المؤتمر فرصاً للتواصل الشخصي المباشر، وعقد الاجتماعات المصغّرة، لتسهيل تبادل المعلومات والحوارات الهادفة.

اهتمام

وقال حامد علي الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «تعتبر سنغافورة واحدة من أكثر مراكز المال والأعمال والثقافة ديناميكية على مستوى العالم. ونظراً لما نشهده من إقبال المستثمرين العالميين، ورغبتهم بالوصول إلى أسواق رأس المال في دبي، قررنا تنظيم الدورة الثالثة من مؤتمر المستثمرين العالميين للمرة الأولى في سنغافورة، وذلك تلبية للاهتمام المتزايد بأسواقنا، حيث بلغت أنشطة التداول التي يقودها المستثمرون الدوليون في سوق دبي المالي إلى 48 % من إجمالي التداولات، خلال النصف الأول من هذا العام، وقد تم توقيت المؤتمر بشكل مناسب للغاية بالوقت الذي يتزايد فيه الاهتمام العالمي بأسواقنا».

وأوضح حامد علي: «تُعدّ دبي مركزاً تجارياً لتدفقات رؤوس الأموال العالمية، وتتزايد أهميتها يوماً بعد يوم. ونسعى في سوق دبي المالي إلى بناء جسر يربط بين منطقتي شرق آسيا والشرق الأوسط، وإلى حشد رؤوس الأموال، والفرص التي تُلبي احتياجات المستثمرين العالميين. وستكون الدورة الثالثة من المؤتمر منصّة حيوية، تسلّط الضوء على قوّة النظام المالي في دبي، وما يقدمه للمستثمرين الأجانب من رؤى وتوقعات لآفاق النموّ في المنطقة، والفرص المتاحة أمامهم لتنويع محافظهم الاستثمارية».

نجاح

ويأتي تنظيم مؤتمر سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين في سنغافورة، في أعقاب النجاح الذي حققته الدورة السابقة من المؤتمر، والتي نظّمها سوق دبي المالي مؤخراً في لندن، خلال شهر يونيو الماضي، وشهدت انعقاد 87 اجتماعاً فردياً مع كبار الممثلين عن أكثر من 100 صندوق استثمار عالمي، تمثل 231 مستثمراً حول العالم.

وتجدر الإشارة إلى الأداء القويّ لسوق دبي المالي في هذا العام، والذي عزّز مكانته الرائدة كمركز مالي عالمي، حيث سجل مؤشر سوق دبي المالي أفضل أداء له في السنوات الثماني الأخيرة، بنمو 22.6 %، ليتصدر أسواق المنطقة، كما أعلن عن تسجيل ارتفاع في صافي أرباحه بنسبة 77 % خلال النصف الأول من عام 2023، عبر استقطاب 25,699 مستثمراً جديداً، يُشكل المستثمرون الأجانب منهم نسبة 74 %. ومع نهاية شهر يونيو، وصلت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب إلى 20 % من إجمالي القيمة السوقية، في حين تعزّز الأداء القوي نصف السنوي للسوق، بدعم متزايد من المؤسسات الاستثمارية التي استحوذت على نسبة كبيرة، بلغت 57 % من إجمالي قيمة التداول.