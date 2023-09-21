مطار دبي الدولي يحتل المرتبة الأولى في مؤشر الربط الجوي لآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط

حلّ مطار دبي الدولي (DXB) في المرتبة الأولى في مؤشر الربط الجوي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، وفقاً للتقرير الذي أعلنه مجلس المطارات الدولي يوم الثلاثاء.



وكشف التقرير عن نمو بنسبة تزيد عن 26% في إجمالي الربط الجوي في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2022 مقارنة بعام 2019، حيث شهد الربط الجوي المباشر بالوجهات في أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا انتعاشاً قوياً بعد جائحة كوفيد- 19، وهو النمو الذي قادته شركات الطيران الاقتصادي، بينما شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ انخفاضاً بنسبة 38% خلال الفترة نفسها.



وفي معرض ترحيبه بالإنجاز الجديد الذي حققه مطار دبي الدولي، قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: "نشعر بالفخر بتصدر مطار دبي الدولي DXB قائمة مؤشر أكثر المطارات ربطاً للرحلات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط. يُعد هذا الإنجاز بمثابة شهادة على تفاني فريق عملنا وشركائنا الاستراتيجيين، ويؤكد مجدداً التزامنا بتوفير تجربة سفر سلسة لضيوفنا المسافرين من جميع أنحاء العالم. وسنواصل العمل على الارتقاء بتجربة السفر وربط العالم بعضه ببعضه من خلال تعزيز التفاعل بين الثقافات والتجارب المختلفة".



وقال ستيفانو بارونشي، مدير عام مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط: "نهنئ مطار دبي الدولي على تحقيقه المركز الأول في تصنيف الربط الجوي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، والذي يؤكد التزامه بتوفير منظومة ربط جوي مباشر وغير مباشر رفيعة المستوى. لقد عزز مطار دبي الدولي مكانته الرائدة في هذا التصنيف من خلال تحسين عمليات الربط بعد الوباء العالمي، حيث شهد الربط الجوي نمواً بنسبة 17% مقارنة بعام 2019، وهو الالتزام الذي ساهم بشكل مباشر في تعزيز اقتصاد المنطقة والتجارة العالمية."



أعد تقرير الربط الجوي للمطارات بالشراكة مع برايس ووترهاوس كوبرز، حيث يقيس قدرة المسافرين على الوصول إلى شبكة النقل الجوي العالمية من خلال الرحلات المباشرة أو غير المباشرة مع الأخذ في الاعتبار جودة الخدمة لكل عملية ربط جوي، مثل اختيار الوجهة، وتكرار الخدمة، وتحويل الرحلات، والسعر، وتجربة السفر بشكل عام.



يُذكر بأن مطار دبي الدولي DXB)) يرتبط بأكثر من 255 وجهة في 104 دولة عبر أكثر من 90 شركة طيران دولية.