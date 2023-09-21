سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. ارتفاع في السوق السوداء واستقرار رسمي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في تعاملات سوق المال والبنوك المصرية، وذلك قبل اجتماع البنك المركزي غداً الخميس، حيث سجل الدولار متوسط 30.87 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.93 جنيهاً مصرياً للبيع، والآن نتعرف على سعر الدولار في مصر تحديث يومي في البنوك المصرية.

ساد الاستقرار على الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك المصرية، تزامناً مع الحديث عن قيام صندوق النقد الدولي بتحديثات مراجعة البرنامج التمويلي لمصر في الوقت المناسب والتي تم تأجيلها للمرة الثانية هذا العام، وتوقعات بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم والمقرر له غداً الخميس 21 سبتمبر 2023.

وسجل الدولار في البنك المركزي اليوم 30.84 جنيهاً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً للبيع، وقد سُجل أعلى سعر للدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 30.90 جنيهاً سعر الشراء، مقابل 30.95 جنيهاً سعر البيع.

على الرغم من احتمالية وجود خفض في قيمة الجنيه المصري بنهاية هذا العام، إلا أن الدولار في البنوك المصرية لا يزال مستقراً، وقد سجل في كل من بنك مصر والبنك الأهلي وبنك الإسكندرية قيمة 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع.

ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء اليوم نسبياً بعد استقراره بالأمس، مسجلاً اليوم 39.80 جنيهاً سعر الشراء وسعر البيع 40.30 جنيهاً.

شهد سعر اليورو في مصر اليوم مقابل الجنيه صعوداً نسبياً في سوق المال والبنوك المصرية، حيث سجل في البنك المركزي وبنك الإسكندرية اليوم 32.98 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 33.12 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم 32.82 جنيهاً للشراء، مقابل 33.06 جنيهاً للبيع.

تماشى صعود سعر اليورو في السوق السوداء اليوم مع السعر الرسمي، حيث بلغ سعر صرف اليورو اليوم في السوق الموازية 42.56 جنيهاً للشراء، مقابل 43.09 جنيهاً للبيع.