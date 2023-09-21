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الخلايلة يلتقي رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس الشيوخ المصري

9/21/2023 8:13:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية المصرية الدكتور أحمد الخلايلة ورئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس الشيوخ المصري عبد الخالق عياد عمق العلاقات الأخوية بين الأردن ومصر وسبل النهوض بها في شتى المجالات.
جاء ذلك لدى لقاء جمعهما بدار مجلس النواب اليوم الخميس، بحضور وفد مجلس الشيوخ المصري وأعضاء لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية المصرية النائبين ميادة شريم والدكتور غازي الذنيبات.
وقال الخلايلة وعياد إن القضية الفلسطينية تشكل أولوية لدى الأردن ومصر وهناك تطابق في الموقفين المصري والأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس حافظت على هوية المدينة المقدسة.
وجرى خلال اللقاء التركيز على ادامة التنسيق والتعاون البرلماني وتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

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