الخلايلة يلتقي رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس الشيوخ المصري

الخلايلة يلتقي رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس الشيوخ المصري
التاريخ
9/21/2023 8:13:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية المصرية الدكتور أحمد الخلايلة ورئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس الشيوخ المصري عبد الخالق عياد عمق العلاقات الأخوية بين الأردن ومصر وسبل النهوض بها في شتى المجالات.
جاء ذلك لدى لقاء جمعهما بدار مجلس النواب اليوم الخميس، بحضور وفد مجلس الشيوخ المصري وأعضاء لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية المصرية النائبين ميادة شريم والدكتور غازي الذنيبات.
وقال الخلايلة وعياد إن القضية الفلسطينية تشكل أولوية لدى الأردن ومصر وهناك تطابق في الموقفين المصري والأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس حافظت على هوية المدينة المقدسة.
وجرى خلال اللقاء التركيز على ادامة التنسيق والتعاون البرلماني وتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
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