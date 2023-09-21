Thursday, 21 September 2023 05:32 GMT

كم يبلغ عدد المستثمرين الاجانب الذين حصلوا على الجنسية الأردنية ؟

9/21/2023 8:13:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف وزير الداخلية مازن الفراية، الخميس، عن منح 402 مستثمر أجنبي الجنسية الأردنية بعد تقدمهم بطلب رسمي للحصول عليها بناء على استثمارات قائمة لهم.
وقال الفراية خلال اجتماعه مع المجلس التنفيذي بالطفيلة ضمن جولته للمحافظة، إن الأردن دولة جاذبة وبيئة آمنة للاستثمار والإقامة.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


MENAFN21092023000208011052ID1107113122

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث