كم يبلغ عدد المستثمرين الاجانب الذين حصلوا على الجنسية الأردنية ؟

كم يبلغ عدد المستثمرين الاجانب الذين حصلوا على الجنسية الأردنية ؟
التاريخ
9/21/2023 8:13:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - كشف وزير الداخلية مازن الفراية، الخميس، عن منح 402 مستثمر أجنبي الجنسية الأردنية بعد تقدمهم بطلب رسمي للحصول عليها بناء على استثمارات قائمة لهم.
وقال الفراية خلال اجتماعه مع المجلس التنفيذي بالطفيلة ضمن جولته للمحافظة، إن الأردن دولة جاذبة وبيئة آمنة للاستثمار والإقامة.
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