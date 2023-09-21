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رسالة غامضة من زينة تثير الجدل بين متابعيها

9/21/2023 8:13:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت الفنانة زينة عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة جديدة لها وجّهت من خلالها رسالة غامضة الى جمهورها أثارت بها الجدل بينهم، حيث حملت الرسالة نوعاً من الفكاهة.


وكتبت زينة على الصورة : "خليك واضح وصريح مع كل الناس عشان تخسرهم كلهم مرة واحدة".


وكانت زينة قد كشفت عن رأيها في أعمالها الفنية على مدار مشوارها، قائلة إنها غير راضية عن أدائها في كل أعمالها الفنية، ودائماً تترك الحُكم للجمهور.




لها


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