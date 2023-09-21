رسالة غامضة من زينة تثير الجدل بين متابعيها



وكتبت زينة على الصورة : "خليك واضح وصريح مع كل الناس عشان تخسرهم كلهم مرة واحدة".



وكانت زينة قد كشفت عن رأيها في أعمالها الفنية على مدار مشوارها، قائلة إنها غير راضية عن أدائها في كل أعمالها الفنية، ودائماً تترك الحُكم للجمهور.









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