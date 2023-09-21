رسالة غامضة من زينة تثير الجدل بين متابعيها
التاريخ
9/21/2023 8:13:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت الفنانة زينة عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة جديدة لها وجّهت من خلالها رسالة غامضة الى جمهورها أثارت بها الجدل بينهم، حيث حملت الرسالة نوعاً من الفكاهة.
وكتبت زينة على الصورة : "خليك واضح وصريح مع كل الناس عشان تخسرهم كلهم مرة واحدة".
وكانت زينة قد كشفت عن رأيها في أعمالها الفنية على مدار مشوارها، قائلة إنها غير راضية عن أدائها في كل أعمالها الفنية، ودائماً تترك الحُكم للجمهور.
لها
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