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المقاييس تختتم دورات تدريبية في التصنيع الغذائي والزراعي

9/21/2023 8:13:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اختتمت مؤسسة المواصفات والمقاييس دورات تدريبية عقدتها حول المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية لعدد من منتجات التصنيع الغذائي والزراعي.


وشارك في الدورات، بحسب بيان للمؤسسة اليوم الخميس، موجهون ومستفيدون من مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل، بالتعاون مع أحد المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية التي تتولى إدارة المشروع.


وقالت المؤسسة، إن الدورات هدفت الى تزويد المشاركين بمهارات تسهم في رفع كفاءة العاملين في القطاع الزراعي والتصنيع الزراعي، عبر نقل المعرفة التي امتلكها المشاركون إلى مستفيدين آخرين، وبما يسهم في نشر ثقافة الجودة في مجال الدورات التي تركز على الإنتاج والتعبئة والتغليف للمنتجات الزراعية ومنتجات التصنيع الغذائي، وفقا للمواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية وأفضل الممارسات المتبعة.


وتمنح المؤسسة شهادة "عضوي"، وشهادة "الممارسات الزراعية الجيدة" للمنتجات الزراعية والمزارع، بما يسهم بفتح الأسواق العالمية أمام المنتج الأردني ويدفع عجلتي الإنتاج والاقتصاد.


وتعقد المؤسسة برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات، يمكن الاطلاع عليها او الاستفسار عنها من خلال الرقم (5301225-06- فرعي: 1239) أو البريد الالكتروني: [email protected] .


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