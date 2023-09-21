Thursday, 21 September 2023 05:32 GMT

أيهما أفضل للصحة.. التفاح المقشر أم غير المقشر؟

9/21/2023 8:13:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يمتلك الناس طرقاً مختلفة للاستمتاع بالتفاح، فبينما هناك من يتناوله مع قشره، نجد من يفضل تناول التفاح بعد تقشيره بعناية وتقطيعه إلى قطع.. وعلى الرغم من ذلك، يقول الخبراء، إن تناول التفاح بقشره بعد غسله جيداً، أكثر فائدة.
أكدت الدكتورة نيروباما راو، أخصائية التغذية في مركز ريجوا للطاقة في مومباي، أن التفاح غير المقشر مصدر جيد للألياف الغذائية والفيتامينات ومضادات الأكسدة.. وما لا يعرفه الكثيرون هو أن جزءاً كبيراً من محتوى فيتامين سي الموجود في التفاح، يتركز أسفل القشرة مباشرةً، ومعظم الألياف والعديد من العناصر الغذائية موجودة في القشرة أو تحتها مباشرة، وبالتالي فإن إزالة القشرة تؤدي إلى فقدان القيمة الغذائية للتفاحة.

ويحتوي القشرة أيضاً على العديد من العناصر الغذائية، ومضادات الأكسدة الأخرى، المعروفة بقدرتها على مكافحة الإجهاد التأكسدي وقد تساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة.. ويقول الدكتور أوشاكيران سيسوديا، اختصاصي التغذية المسجل وخبير التغذية السريرية، في مستشفى نانافاتي ماكس سوبر التخصصي، في مومباي:“من المهم للغاية غسل التفاح جيداً لإزالة أي بقايا مبيدات حشرية، أو شمع يستخدمه تجار التجزئة عادةً لجعل التفاح لامعاً.”
هل يجب ألا نأكل التفاح المقشر؟
قد يكون التفاح المقشر مفضلاً لأولئك الذين يجدون صعوبة في هضم القشر، أو يفضلون الملمس الأكثر نعومة، وفي هذه الحالة ما يزالون قادرين على الحصول على الفوائد الغذائية من لب التفاح.. ولكن يجب تناول التفاح المقشر باعتدال كجزء من النظام الغذائي .

24

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN21092023000208011052ID1107113118

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث