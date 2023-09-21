أيهما أفضل للصحة.. التفاح المقشر أم غير المقشر؟

ويحتوي القشرة أيضاً على العديد من العناصر الغذائية، ومضادات الأكسدة الأخرى، المعروفة بقدرتها على مكافحة الإجهاد التأكسدي وقد تساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة.. ويقول الدكتور أوشاكيران سيسوديا، اختصاصي التغذية المسجل وخبير التغذية السريرية، في مستشفى نانافاتي ماكس سوبر التخصصي، في مومباي:“من المهم للغاية غسل التفاح جيداً لإزالة أي بقايا مبيدات حشرية، أو شمع يستخدمه تجار التجزئة عادةً لجعل التفاح لامعاً.”

هل يجب ألا نأكل التفاح المقشر؟

قد يكون التفاح المقشر مفضلاً لأولئك الذين يجدون صعوبة في هضم القشر، أو يفضلون الملمس الأكثر نعومة، وفي هذه الحالة ما يزالون قادرين على الحصول على الفوائد الغذائية من لب التفاح.. ولكن يجب تناول التفاح المقشر باعتدال كجزء من النظام الغذائي .

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