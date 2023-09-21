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التربية تعلن أسماء المستفيدين من مشروع سكن كريم - أسماء

9/21/2023 8:13:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت وزارة التربيــــة والتعليـم العامليـن التاليــة اسماؤهم بطلبــات للحصـول على شقـــق سكنيـة بمشـروع (سكن كريم لعيش كريم) المعلن عنها سابقًا، مراجعــة مركـز الـوزارة .




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