التربية تعلن أسماء المستفيدين من مشروع سكن كريم - أسماء

التربية تعلن أسماء المستفيدين من مشروع سكن كريم - أسماء
التاريخ
9/21/2023 8:13:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - دعت وزارة التربيــــة والتعليـم العامليـن التاليــة اسماؤهم بطلبــات للحصـول على شقـــق سكنيـة بمشـروع (سكن كريم لعيش كريم) المعلن عنها سابقًا، مراجعــة مركـز الـوزارة .
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