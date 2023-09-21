الاحتلال ينصب حواجز عسكرية جنوب جنين
التاريخ
9/21/2023 8:13:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حواجزا عسكرية وكثفت من تواجدها العسكري جنوب جنين .
وقالت مصادر لـ"وفا "، إن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على مفترق بلدتي يعبد وعرابة، وحاجز بالقرب من بلدة جبع، وآخر في محيط قرية صانور، وشرع جنود الاحتلال بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها.
كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري وتسيير آلياتها في محيط قرى وبلدات جنوب جنين.
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