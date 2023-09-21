الاحتلال ينصب حواجز عسكرية جنوب جنين



وقالت مصادر لـ"وفا "، إن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على مفترق بلدتي يعبد وعرابة، وحاجز بالقرب من بلدة جبع، وآخر في محيط قرية صانور، وشرع جنود الاحتلال بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها.



كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري وتسيير آلياتها في محيط قرى وبلدات جنوب جنين.

