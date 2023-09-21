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الحنيفات يترأس وفدا زراعيا إلى الجزائر

9/21/2023 8:13:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدأ وفد زراعي أردني اليوم الخميس، زيارة إلى الجزائر، برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، يرافقه عدد من المستثمرين الصناعيين والزراعيين في القطاعين النباتي والحيواني، للإطلاع على التجربة الزراعية في الجزائر.


وقال الحنيفات، إن الزيارة تمثل باكورة للقاءات وتوقيع اتفاقيات مع الجزائر، ضمن محور التعاون العربي لإيجاد الفرص الإيجابية وتحقيق الأمن الغذائي.


كما تستهدف الزيارة بحسب الحنيفات، تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، والاستفادة من الفرص المتاحة وتنفيذ رؤى وتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين، وتأكيدهما على أهمية الارتقاء بأطر التعاون، وتحقيق التكامل من أجل الأمن الغذائي.

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