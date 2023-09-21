الحنيفات يترأس وفدا زراعيا إلى الجزائر



وقال الحنيفات، إن الزيارة تمثل باكورة للقاءات وتوقيع اتفاقيات مع الجزائر، ضمن محور التعاون العربي لإيجاد الفرص الإيجابية وتحقيق الأمن الغذائي.



كما تستهدف الزيارة بحسب الحنيفات، تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، والاستفادة من الفرص المتاحة وتنفيذ رؤى وتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين، وتأكيدهما على أهمية الارتقاء بأطر التعاون، وتحقيق التكامل من أجل الأمن الغذائي.