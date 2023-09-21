الهلال الأحمر الليبي: انتشال الجثث مستمر في درنة وأغلبها من البحر

الهلال الأحمر الليبي: انتشال الجثث مستمر في درنة وأغلبها من البحر
التاريخ
9/21/2023 8:12:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
طرابلس-درنة/PNN- قال مسؤول في الهلال الأحمر الليبي، الخميس، إن عمليات انتشال الجثث في مدينة درنة، ما زال متواصلا ومعظمها من البحر.
وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي، عبد السلام الحاج، إن“الفرق المحلية والدولية مستمرة في عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث من تحت الركام، ولكن أغلب عمليات انتشال الجثث تتم في البحر المتوسط والبرك المائية”.
الحاج أوضح أن“عمليات الانتشال من البحر والبرك المائية تواجه تحديات كثيرة، من بينها وجود العديد من المخلّفات التي جرفتها السيول والفيضانات ومنها سيارات مدنية عالقة وسط البحر؛ لذلك يصعب تحديد موعد لانتهاء عمليات البحث والانتشال”.
وفضّل الحاج عدم التطرق إلى عدد الضحايا ولا الجثث التي جرى انتشالها، قائلا إن الأمر منوط بغرفة الطوارئ.
MENAFN21092023000205011050ID1107113112
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.