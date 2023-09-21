الهلال الأحمر الليبي: انتشال الجثث مستمر في درنة وأغلبها من البحر

وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي، عبد السلام الحاج، إن“الفرق المحلية والدولية مستمرة في عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث من تحت الركام، ولكن أغلب عمليات انتشال الجثث تتم في البحر المتوسط والبرك المائية”.

الحاج أوضح أن“عمليات الانتشال من البحر والبرك المائية تواجه تحديات كثيرة، من بينها وجود العديد من المخلّفات التي جرفتها السيول والفيضانات ومنها سيارات مدنية عالقة وسط البحر؛ لذلك يصعب تحديد موعد لانتهاء عمليات البحث والانتشال”.

وفضّل الحاج عدم التطرق إلى عدد الضحايا ولا الجثث التي جرى انتشالها، قائلا إن الأمر منوط بغرفة الطوارئ.







