أزمة أوكرانيا وبولندا.. معركة السلاح والحبوب تهدد وحدة الموقف الأوروبي

رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي أعلن، الأربعاء، أنّ بلاده ستتوقف عن تسليح أوكرانيا لتركّز على تعزيز قوتها الدفاعية الخاصة.

هذا التصعيد البولندي جاء بعد ساعات قليلة من استدعاء وارسو السفير الأوكراني وسط خلاف بين البلدين بشأن صادرات الحبوب.

وفيما أعلنت وزارة الخارجية البولندية، الأربعاء، أنها استدعت "بشكل عاجل" السفير الأوكراني للاحتجاج على تصريحات الرئيس فولودومير زيلينسكي في الأمم المتحدة، فقد ردَّت كييف بدعوة وارسو إلى "تنحية المشاعر جانبًا".

زيلينسكي قال، في كلمته الأممية الثلاثاء، إن "دولًا معينة تتظاهر بالتضامن مع أوكرانيا بينما تدعم روسيا بشكل غير مباشر".

بوادر الأزمة كانت ظهرت على أرضية ملف التصدير الزراعي، حيث ثار نزاع حول الحبوب الأوكرانية التي حظرت بولندا وارداتها بهدف حماية مزارعيها.

كييف وصفت الخطوة الأوكرانية بأنها "حصار لإمدادات الحبوب" من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك على لسان الرئيس زيلينسكي؛ ما دعا وزارة الخارجية البولندية إلى استدعاء سفير كييف ونقل "احتجاج شديد اللهجة" للمبعوث الدبلوماسي الأوكراني.

وفي الـ15 من سبتمبر/ أيلول الجاري، كانت المفوضية الأوروبية قررت عدم تمديد الحظر المفروض على توريد الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من أوكرانيا، لتعلن كل من المجر وبولندا وسلوفاكيا فرض حظر أحادي على واردات الحبوب من أوكرانيا.

وردًّا على ذلك، تقدَّمت كييف بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية.

وفي ارتداد لانعكاسات الأزمة ألغى الرئيس البولندي أندريه دودا اجتماعًا مع نطيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، كان من المقرر عقده في الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء، مشبّهًا أوكرانيا بـ "الرجل الغارق".

مراقبون أشاروا إلى أن هذه التطورات تؤشر على أزمة أعمق وأكثر اتساعًا في أوروبا تجاه الملف الأوكراني، وتحديدًا الدعم العسكري، الذي باتت أطراف أوروبية ترى فيه استنزافًا لقدراتها، مع عدم تحقيق الهجوم المضاد، الذي تشنُّه كييف ضد روسسيا، لأهدافه حتى الآن.

روسيا، الطرف الغائب الحاضر في المعادلة، لم يصدر عنها حتى الآن أيّ تعليق رسمي حول الأزمة بين "الجارين الخصمين"، المرشحة لمزيد من التطور، وربما التأثير على مجمل الخريطة السياسية المضطربة في المنطقة.