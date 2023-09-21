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مقتل شخصين بغارة إسرائيلية على ريف دمشق

9/21/2023 8:12:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) دمشق/PNN- استهدفت طائرة "إسرائيلية" بدون طيار، مساء اليوم الخميس، دراجة نارية قرب العاصمة السورية دمشق.

وذكرت وسائل إعلام سورية، أن طائرة "إسرائيلية" بدون طيار أطلقت صاروخاً تجاه دراجة نارية تقل شخصين في العاصمة دمشق قبل قليل











يتبع..


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