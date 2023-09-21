مقتل شخصين بغارة إسرائيلية على ريف دمشق

مقتل شخصين بغارة إسرائيلية على ريف دمشق
التاريخ
9/21/2023 8:12:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
دمشق/PNN- استهدفت طائرة "إسرائيلية" بدون طيار، مساء اليوم الخميس، دراجة نارية قرب العاصمة السورية دمشق.
وذكرت وسائل إعلام سورية، أن طائرة "إسرائيلية" بدون طيار أطلقت صاروخاً تجاه دراجة نارية تقل شخصين في العاصمة دمشق قبل قليل
يتبع..
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