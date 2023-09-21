بنك إنجلترا يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

وأظهرت بيانات رسمية، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض إلى 6.7% في آب، وهو الأدنى في 18 شهرا، وذلك مقابل 6.8% في تموز، فيما كانت التوقعات أن يرتفع إلى 7%.



وكان بنك إنجلترا رفع الفائدة 14 مرة منذ بدأ سياسة التشديد النقدي في نهاية 2021، والتي دفعت الفائدة لأعلى مستوياتها منذ عام 2008.

