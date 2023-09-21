بنك إنجلترا يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

بنك إنجلترا يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة
التاريخ
9/21/2023 8:12:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أبقى بنك إنجلترا، أسعار الفائدة دون تغيير، على غير المتوقع، عند مستوى 5.25%، بالتزامن مع التراجع المفاجئ في التضخم خلال آب الماضي.
وأظهرت بيانات رسمية، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض إلى 6.7% في آب، وهو الأدنى في 18 شهرا، وذلك مقابل 6.8% في تموز، فيما كانت التوقعات أن يرتفع إلى 7%.
وكان بنك إنجلترا رفع الفائدة 14 مرة منذ بدأ سياسة التشديد النقدي في نهاية 2021، والتي دفعت الفائدة لأعلى مستوياتها منذ عام 2008.
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