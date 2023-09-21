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بنك إنجلترا يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

9/21/2023 8:12:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أبقى بنك إنجلترا، أسعار الفائدة دون تغيير، على غير المتوقع، عند مستوى 5.25%، بالتزامن مع التراجع المفاجئ في التضخم خلال آب الماضي.

وأظهرت بيانات رسمية، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض إلى 6.7% في آب، وهو الأدنى في 18 شهرا، وذلك مقابل 6.8% في تموز، فيما كانت التوقعات أن يرتفع إلى 7%.


وكان بنك إنجلترا رفع الفائدة 14 مرة منذ بدأ سياسة التشديد النقدي في نهاية 2021، والتي دفعت الفائدة لأعلى مستوياتها منذ عام 2008.


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