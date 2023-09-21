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بعد قرار الفائدة.. هبوط قوي بالأسواق والجميع يسقط

9/21/2023 8:12:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تلونت الأسواق باللون الأحمر خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الخميس، متأثرة بقرار الفيدرالي الأمريكي أمس وتصريحات رئيسه جيروم باول الذي أبقى الباب مفتوحا أمام حدوث زيادات جديدة بأسعار الفائدة.
وتراجعت العقود الآجلة للأسهم خلال تعاملات اليوم، حيث سيطر القلق على المستثمرين بسبب إمكانية حدوث زيادة أخرى في أسعار الفائدة الفيدرالية قبل نهاية العام.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.13% إلى 1944 دولار للأوقية، فيما تهبط العقود الفورية للذهب بنسبة 0.3% إلى 1925 دولار للأوقية.


ويتراجع خام برنت بنسبة 0.92% إلى 92.67 دولار للبرميل، وهبط خام تكساس بنسبة 0.89% إلى 88.86 دولار للبرميل.

وخسرت عملة "بيتكوين" الرقمية ما يقرب من 1.15% من قيمتها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وتراجعت "إيثريوم" بنسبة 1.5% إلى 1604 دولار.

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