402 مستثمر أجنبي حصلوا على الجنسية الأردنية

402 مستثمر أجنبي حصلوا على الجنسية الأردنية
التاريخ
9/21/2023 8:00:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشف وزير الداخلية مازن الفرايه، الخميس، عن منح 402 مستثمر أجنبي على الجنسية الأردنية بعد تقدمهم بطلب رسمي للحصول عليها بناء على استثمارات قائمة لهم.
وقال الفراية خلال اجتماعه مع المجلس التنفيذي بالطفيلة ضمن جولته للمحافظة، إن الأردن دولة جاذبة وبيئة آمنة للاستثمار والإقامة.
وأضاف أن أكثر من 3 ملايين حجم الزيادة لزوار الأردن خلال العام الحالي مقارنة بالأعوام الماضية ضمن المعابر الحدودية المختلفة.
وتطرق الوزير إلى المخدرات، مبيناً أن مشكلة المخدرات إحدى المشاكل التي تتعامل معها الدولة خاصة من الجانب السوري.
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