402 مستثمر أجنبي حصلوا على الجنسية الأردنية

وقال الفراية خلال اجتماعه مع المجلس التنفيذي بالطفيلة ضمن جولته للمحافظة، إن الأردن دولة جاذبة وبيئة آمنة للاستثمار والإقامة.

وأضاف أن أكثر من 3 ملايين حجم الزيادة لزوار الأردن خلال العام الحالي مقارنة بالأعوام الماضية ضمن المعابر الحدودية المختلفة.

وتطرق الوزير إلى المخدرات، مبيناً أن مشكلة المخدرات إحدى المشاكل التي تتعامل معها الدولة خاصة من الجانب السوري.