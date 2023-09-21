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402 مستثمر أجنبي حصلوا على الجنسية الأردنية

9/21/2023 8:00:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشف وزير الداخلية مازن الفرايه، الخميس، عن منح 402 مستثمر أجنبي على الجنسية الأردنية بعد تقدمهم بطلب رسمي للحصول عليها بناء على استثمارات قائمة لهم.

وقال الفراية خلال اجتماعه مع المجلس التنفيذي بالطفيلة ضمن جولته للمحافظة، إن الأردن دولة جاذبة وبيئة آمنة للاستثمار والإقامة.

وأضاف أن أكثر من 3 ملايين حجم الزيادة لزوار الأردن خلال العام الحالي مقارنة بالأعوام الماضية ضمن المعابر الحدودية المختلفة.

وتطرق الوزير إلى المخدرات، مبيناً أن مشكلة المخدرات إحدى المشاكل التي تتعامل معها الدولة خاصة من الجانب السوري.

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