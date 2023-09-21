الديوان قرار خارجي رقم ‏(3) لسنة 2023 بشأن تحديد مواعيد العمل ‏الرسمية بالجهات الحكومية بنظام الدوام المرن





السماح للموظف بالحضور في أي وقت خلال الساعة

7

و

9

صباحاً

يشترط لتطبيق القرار أن تسمح الأنظمة الآلية بإتاحة تعدد إثبات مواعيد الحضور والانصراف

تحسب فترة السماح في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور وتحسب دقائق التأخير في بداية الدوام كذلك مضافا إليه فترة السماح المقررة

في

بداية

الدوام

يجوز للجهة الحكومية إلزام الموظفين بميعاد عمل واحد محدد حضورا وانصرافا أو إلزامهم بالاختيار بين أكثر من ميعاد عمل 4 فترات زمنية ملزمة الجهات الحكومية بها هي :

«1» من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً.

«2» من الساعة السابعة صباحاً والنصف حتى الساعة الثانية والنصف ظهراً.

«3» من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً.

«4» من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة الثالثة

والنصف

عصرا

مريم بندق

أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان قرارا في شأن تحديد مواعيد العمل الرسمية بالجهات الحكومية بنظام الدوام المرن.. وتضمن القرار:

مادة (1)

تكون مواعيد العمل الرسمية مرنة (خلال الأيام من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع) بواقع (7) ساعات وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة (2)

تكون بداية الدوام من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا ويسمح للموظف بالحضور في أي وقت خلالها على أن ينصرف بعد استكمال 7 ساعات عمل حسب موعد حضوره وذلك مع عدم الإخلال بفترة السماح المقررة.

ولا تطبق أحكام هذه المادة على الموظف المشمول بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا، كما لا تطبق على الخاضعين لنظام التغيب الجزئي بدون أجر، وتحدد مواعيد حضورهم وانصرافهم وفقا للمادة (5) من هذا القرار.

مادة (3)

يشترط لتطبيق نظام الدوام وفقا للمادة 2 من هذا القرار أن تسمح الأنظمة الآلية في الجهة الحكومية بإتاحة تعدد إثبات مواعيد الحضور والانصراف وحساب عدد ساعات الدوام الرسمي وفترة السماح فرديا لكل موظف.

مادة (4)

يكون حساب فترة السماح ودقائق التأخير وساعات الاستئذان في بداية الدوام للمشمولين بالمادة (2) من هذا القرار كالآتي:

1- تحسب فترة السماح في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور (بعد الساعة التاسعة صباحا).

2- تحسب دقائق التأخير في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور مضافا إليه فترة السماح المقررة في بداية الدوام بعد الساعة التاسعة والنصف صباحا).

3- تحسب ساعات الاستئذان في بداية الدوام من الوقت الذي يحدده الموظف خلال الفترة من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا.

مادة (5)

يجوز للجهة الحكومية إلزام الموظفين بميعاد عمل واحد محدد (حضورا وانصرافا) أو إلزامهم بالاختيار بين أكثر من ميعاد عمل ليختار الموظف ميعاد واحد محدد (حضورا وانصرافا) ويجوز للجهة تحديد هذه المواعيد سواء على مستوى الجهة أو مراكز عمل أو وحدات تنظيمية معينة أو فئات وظيفية أو مجموعة من الموظفين، وذلك حسب مقتضيات ومصلحة العمل وبما لا يخرج عن المواعيد التالية:

1. من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا.

2. من الساعة السابعة صباحا والنصف حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا.

3. من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا.

4. من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا.

ويتقيد الموظف في هذه الحالة بالميعاد الذي تحدده له الجهة حضورا وانصرافا، ولا يجوز له اختیار میعاد حضوره وفقا للمادة (2) من هذا القرار.

مادة (6)

يصدر قرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة القائمة بذاتها حسب الأحوال - أو من يفوضه - باختيار مواعيد الدوام بمراعاة المواعيد والأحكام الواردة في هذا القرار.

مادة (7)

لا يخل هذا القرار بقواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 المشار إليه، كما لا يمس هذا القرار بأنظمة النوبة أو الخفارة المعمول بها.



مادة (8)

لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القرار صرف أية تعويضات أو بدلات أو مكافآت أو علاوات إضافية.

مادة (9)

الجهات التي لديها ظروف أو طبيعة عمل خاصة وترغب في تغيير مواعيد العمل فيها على خلاف المواعيد الواردة في هذا القرار - عليها التقدم بمقترح مواعيد العمل الرسمية المناسبة لها وذلك لاعتمادها من ديوان الخدمة المدنية، مع التقيد في مقترحها بعدد الساعات المقررة للدوام (7) ساعات يوميا.

مادة (10)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه ويلغى العمل بقرار ديوان الخدمة المدنية الخارجي رقم 2 لسنة 2023 المشار إليه.











