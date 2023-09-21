التطعيم ضد الإنفلونزا ضروري لهذه الفئات

- كبار السن، نظراً لضعف جهاز المناعة مع التقدم في العمر

- أصحاب الأمراض المزمنة مثل داء السكري وأمراض القلب والكبد والكلى ونقص المناعة والأمراض العصبية مثل التصلب المتعدد

- الحوامل اعتباراً من الثلث الثاني من الحمل. وفي حالة المعاناة من مرض مزمن، فينبغي تلقي التطعيم في الثلث الأول من الحمل

- الأطفال الصغار اعتباراً من عمر 6 شهور

وأوضحت اللجنة أن الإنفلونزا قد تتخذ مساراً خطيراً لدى هؤلاء الأشخاص، وتؤدي إلى الإصابة بمرض الالتهاب الرئوي الخطير.

أفضل موعد

وأضافت اللجنة أن أفضل موعد لتلقي التطعيم ضد الإنفلونزا هو في الفترة بين أكتوبر (تشرين الأول) ومنتصف ديسمبر (كانون الأول)، علماً بأن الفعالية الكاملة للقاح تتوفر في غضون أسبوعين من تلقيه، في حين أن هذه الفعالية تتلاشى بعد 5 إلى 6 شهور.

ومن ناحية أخرى، أشارت اللجنة إلى أن التطعيم ضد الإنفلونزا لا يعد مناسبا للأشخاص، الذين يعانون من حساسية تجاه أحد مكونات اللقاح مثل بروتين الدجاج.

كما ينبغي تأجيل تلقي التطعيم في حالة المعاناة من عدوى شديدة ترتفع معها درجة حرارة الجسم إلى 38.5 درجة مئوية على الأقل.