التطعيم ضد الإنفلونزا ضروري لهذه الفئات

التطعيم ضد الإنفلونزا ضروري لهذه الفئات
التاريخ
9/21/2023 7:20:25 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أوصت لجنة التطعيم الدائمة التابعة لمعهد روبرت كوخ بألمانيا بالتطعيم السنوي ضد الإنفلونزا لهذه المجموعات من الأشخاص.
- كبار السن، نظراً لضعف جهاز المناعة مع التقدم في العمر
- أصحاب الأمراض المزمنة مثل داء السكري وأمراض القلب والكبد والكلى ونقص المناعة والأمراض العصبية مثل التصلب المتعدد
- الحوامل اعتباراً من الثلث الثاني من الحمل. وفي حالة المعاناة من مرض مزمن، فينبغي تلقي التطعيم في الثلث الأول من الحمل
- الأطفال الصغار اعتباراً من عمر 6 شهور
وأوضحت اللجنة أن الإنفلونزا قد تتخذ مساراً خطيراً لدى هؤلاء الأشخاص، وتؤدي إلى الإصابة بمرض الالتهاب الرئوي الخطير.
أفضل موعد
وأضافت اللجنة أن أفضل موعد لتلقي التطعيم ضد الإنفلونزا هو في الفترة بين أكتوبر (تشرين الأول) ومنتصف ديسمبر (كانون الأول)، علماً بأن الفعالية الكاملة للقاح تتوفر في غضون أسبوعين من تلقيه، في حين أن هذه الفعالية تتلاشى بعد 5 إلى 6 شهور.
ومن ناحية أخرى، أشارت اللجنة إلى أن التطعيم ضد الإنفلونزا لا يعد مناسبا للأشخاص، الذين يعانون من حساسية تجاه أحد مكونات اللقاح مثل بروتين الدجاج.
كما ينبغي تأجيل تلقي التطعيم في حالة المعاناة من عدوى شديدة ترتفع معها درجة حرارة الجسم إلى 38.5 درجة مئوية على الأقل.
MENAFN21092023000151011027ID1107112923
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.