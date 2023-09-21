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الأرجنتين تحافظ على صدارة تصنيف فيفا للمنتخبات.. والمغرب تتقدم للمركز الـ13

9/21/2023 7:16:23 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) برلين/PNN- حافظ المنتخب الأرجنتيني بطل العالم على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخميس.

واستمر منتخب التانغو في الصدارة متقدما على منتخب فرنسا صاحب المركز الثاني ومنتخب البرازيل صاحب المركز الثالث.

وبقيت إنكلترا في المركز الرابع وبلجيكا في المركز الخامس وكرواتيا في المركز السادس وهولندا في المركز السابع.

وكان الاستثناء الوحيد في قائمة المنتخبات العشرة الأولى بتصنيف فيفا، هو تقدم منتخب البرتغال للمركز الثامن وتراجع منتخب إيطاليا إلى المركز التاسع، في الوقت الذي استمر فيه المنتخب الإسباني في المركز العاشر.

وتقدم المنتخب المغربي إلى المركز الثالث عشر في التصنيف العالمي والأول على مستوى قارة أفريقيا، وحل منتخب السنغال في المركز العشرين عالميا والثاني أفريقيا، ومنتخب تونس في المركز التاسع والعشرين أفريقيا والثالث عالميا ومنتخب الجزائر في المركز الرابع والثلاثين عالميا والرابع أفريقيا، ومنتخب مصر في المركز الخامس والثلاثين عالميا والخامس أفريقيا.

وتصدر منتخب اليابان تصنيف قارة آسيا يليه المنتخب الإيراني في المركز الثاني ثم كوريا الجنوبية في المركز الثالث وأستراليا في المركز الرابع والسعودية في المركز الخامس وقطر في المركز السادس والعراق في المركز السابع والإمارات في المركز الثامن.

(د ب أ)

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