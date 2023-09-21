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الدولار بأعلى مستوى منذ مارس 2022 بعد تصريحات رئيس الفيدرالي

9/21/2023 7:16:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) إسطنبول/PNN- صعد مؤشر الدولار الأمريكي في التعاملات المبكرة، الخميس، صوب أعلى مستوى له منذ مارس/ آذار الماضي، مدفوعا بتصريحات لرئيس الفيدرالي الأمريكي، رجح فيها زيادة على أسعار الفائدة نهاية العام الجاري.

والأربعاء، أبقى الفيدرالي الأمريكي، على أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتوافق مع توقعات الأسواق والمحللين في وول ستريت، وذلك للمرة الثانية خلال آخر 6 اجتماعات، لتبقى ضمن نطاق 5.25 ـ 5.50 بالمئة.

لكن رئيس الفيدرالي جيروم باول، قال في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، وتابعته الأناضول، إن“الوضع النقدي وأسعار المستهلك الحالية في أمريكا، تحتاج إلى زيادة إضافية على أسعار الفائدة نهاية العام الجاري”.

وفي التعاملات الصباحية الخميس، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات المنافسة، إلى 105.68 بزيادة نسبتها 0.4 بالمئة مقارنة مع إغلاق جلسة الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ مارس/ آذار الماضي.

كما أكد باول على الحاجة إلى إبقاء السياسة النقدية“متشددة” خلال العام المقبل، للتأكد من أن مسار التضخم المرتفع وصل إلى نهايته.

والدولار القوي، يضعف عقود الذهب، التي تراجعت في التعاملات الصباحية، الخميس، بنسبة 0.2 بالمئة أو 5 دولارات إلى 1924 دولارا للأونصة.

(الأناضول)

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