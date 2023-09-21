النجاح وPALPAY توقعان شراكة استراتيجية لتزويد الجامعة بأحدث حلول وخدمات التحولّ الرقمي

وجرى توقيع الاتفاقية بين الدكتور عبد الناصر زيد رئيس جامعة النجاح الوطنية والسيد ثائر حمايل مدير عام شركة PALPAY، في مقر الجامعة، بحضور د. سائد الكوني، نائب الرئيس للشؤون الإدارية ود. نضال دويكات نائب الرئيس لشؤون التخطيط والتطوير والجودة، وأ. أحمد السرغلي مستشار الرئيس للعلاقات العامة والتسويق، ود. سائدة عفونة مساعد الرئيس لشؤون رقمنة التعليم والتعلم الالكتروني، وأ. رشيد الكخن المدير المالي، و أ. محمد دقة عميد شؤون الطلبة، وأ. غازي مرتجى مدير مركز الاعلام، وأ. فراس أبو عيشة مدير مركز الحاسوب من طرف الجامعة، والسيد شفيق بالي مدير دائرة التسويق والمبيعات، والسيدة هديل وني مدير دائرة الموارد البشرية، والسيد عبد الله البدارنة مساعد مدير دائرة التسويق والمبيعات، والسيد بسام علاونة مدير منطقة الشمال للشركات الكبرى، والسيد إسلام الجعيدي مدير منطقة الشمال للفروع، من طرف PALPAY وبنك فلسطين.

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن مساعي "PALPAY" الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي وتوفير أفضل وسائل وحلول الدفع الرقمية المتطورة، وتسليط الضوء على دور التكنولوجيا المالية كأداة فاعلة لتحسين أداء بيئة الأعمال، والتزاماً منها بالتوسع نحو خدمة مختلف قطاعات الأعمال الخدماتية والتجارية وغيرها، الأمر الذي سيسهم في تطوير القطاعات، وتنمية قدرتها على تعزيز التحوّل للاقتصاد الرقمي.

وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم شركة PALPAY بتقديم خدمات حلول المدفوعات الرقمية، بهدف التسهيل على طلاب الجامعة والعاملين فيها، حيث سيتمكن طلاب الجامعة وموظفوها من استخدام قنوات PALPAY الرقمية والمحفظة الإلكترونية في الدفع مقابل مشترياتهم رقمياً، والتي ستغنيهم عن التعامل بالنقد، بالإضافة إلى إمكانية تسديد الأقساط والرسوم الجامعية، هذا إلى جانب العديد من المزايا والخدمات الرقمية الأخرى، لتبقى جامعة النجاح الأولى رقمياً الى جانب كونها الجامعة الأولى فلسطينياً.

وأكدّ زيد أنّ توقيع هذه الاتفاقية يأتي ضمن مساعي الجامعة في عقد الشراكات الاستراتيجية التي تعنى بتوظيف التقنيات الحديثة والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مضيفاً أنّ هذه الاتفاقيات تدعم رؤى الجامعة بالتوجة نحو رقمنة التعليم، والاستجابة لمتطلبات وتحديات الواقع الرقمي.

من جهته أشاد حمايل بما تقدمه الجامعة من برامج وتخصصات متميزة، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية "تأتي لتوطيد العلاقة مع جامعة النجاح الوطنية"، مشيرًا إلى أن الاتفاقية من شأنها أن تدعم توجهات الجامعة نحو الرقمنة في تعاملاتها المختلفة.

وعبّر حمايل عن فخر الشركة بهذا التعاون لتقديم طُرق ووسائل دفع رقمية متطورة تُسهم في التسهيل على المتعاملين مع جامعة النجاح الوطنية، لسداد مدفوعاتهم بطريقة آمنة وموثوقة، لضمان إتمام الأعمال بفاعلية عالية وكفاءة أكبر، مضيفاً بأن“PALPAY" تعمل على تعزيز شراكتها مع كُبريات المؤسسات في القطاعين العام والخاص لتواصل أداء دورها كمزود رائد لحلول التكنولوجيا المالية في فلسطين".

وتوفر "PALPAY"باقة واسعة ومتنوعة من الخدمات المالية الرقمية، كخدمات إدارة أجهزة POS و Soft POS حيث يمكن لمستخدميها إتمام معاملاتهم المالية كالسحب والإيداع، والشراء من مختلف نقاط البيع كالمحلات التجارية والمطاعم وغيرها والتسوّق عبر الإنترنت محلياً ودولياً من خلال بطاقة PALPAY VISA التي تُقدَّم لمشتركي PALPAY فور فتح المحفظة، إضافة إلى عمليات تحويل واستلام الأموال بين الأفراد ومن محفظة إلى أُخرى، وشراء بطاقات الشحن وتسديد فواتير الكهرباء، والماء، والإنترنت وخطوط الهاتف، وكافة الدفعات للجهات المفوترة، وشراء بطاقات الألعاب الإلكترونية، إلى جانب الاستفادة من خدمة الدفع عبر رمز الاستجابة السريع“QR Code”، وخيارات الدفع المتعددة اللاتلامسية للمواطنين الذين لا يملكون حسابات بنكية، غير أن PALPAY لديها شبكة مكونة من أكثر من 10,000 نقطة بيع موزعة على المحال التجارية، والصيدليات ومعارض الاتصالات وغيرها لتصل جميع المواطنين في كافة المناطق.

من الجدير ذكره أنّ PalPay تجمعها علاقة تعاون استراتيجية مع كافة الجامعات الفلسطينية وترحب دوماً في مثل هذه الشراكات التي تدعم تطور القطاع المالي، وتعزز استخدام التقنيات التكنولوجية والرقمية، ضمن مواكبة كل ما هو جديد في عالم التحوّل الرقمي.