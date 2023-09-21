النجاح وPALPAY توقعان شراكة استراتيجية لتزويد الجامعة بأحدث حلول وخدمات التحولّ الرقمي

النجاح وPALPAY توقعان شراكة استراتيجية لتزويد الجامعة بأحدث حلول وخدمات التحولّ الرقمي
التاريخ
9/21/2023 7:16:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
نابلس/PNN / وقعت شركة PALPAY لأنظمة الدفع المسبق إحدى شركات مجموعة بنك فلسطين وجامعة النجاح الوطنية اتفاقية شراكة استراتيجية لتزويد الجامعة بأحدث حلول وخدمات التحولّ الرقمي.
وجرى توقيع الاتفاقية بين الدكتور عبد الناصر زيد رئيس جامعة النجاح الوطنية والسيد ثائر حمايل مدير عام شركة PALPAY، في مقر الجامعة، بحضور د. سائد الكوني، نائب الرئيس للشؤون الإدارية ود. نضال دويكات نائب الرئيس لشؤون التخطيط والتطوير والجودة، وأ. أحمد السرغلي مستشار الرئيس للعلاقات العامة والتسويق، ود. سائدة عفونة مساعد الرئيس لشؤون رقمنة التعليم والتعلم الالكتروني، وأ. رشيد الكخن المدير المالي، و أ. محمد دقة عميد شؤون الطلبة، وأ. غازي مرتجى مدير مركز الاعلام، وأ. فراس أبو عيشة مدير مركز الحاسوب من طرف الجامعة، والسيد شفيق بالي مدير دائرة التسويق والمبيعات، والسيدة هديل وني مدير دائرة الموارد البشرية، والسيد عبد الله البدارنة مساعد مدير دائرة التسويق والمبيعات، والسيد بسام علاونة مدير منطقة الشمال للشركات الكبرى، والسيد إسلام الجعيدي مدير منطقة الشمال للفروع، من طرف PALPAY وبنك فلسطين.
وتندرج هذه الاتفاقية ضمن مساعي "PALPAY" الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي وتوفير أفضل وسائل وحلول الدفع الرقمية المتطورة، وتسليط الضوء على دور التكنولوجيا المالية كأداة فاعلة لتحسين أداء بيئة الأعمال، والتزاماً منها بالتوسع نحو خدمة مختلف قطاعات الأعمال الخدماتية والتجارية وغيرها، الأمر الذي سيسهم في تطوير القطاعات، وتنمية قدرتها على تعزيز التحوّل للاقتصاد الرقمي.
وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم شركة PALPAY بتقديم خدمات حلول المدفوعات الرقمية، بهدف التسهيل على طلاب الجامعة والعاملين فيها، حيث سيتمكن طلاب الجامعة وموظفوها من استخدام قنوات PALPAY الرقمية والمحفظة الإلكترونية في الدفع مقابل مشترياتهم رقمياً، والتي ستغنيهم عن التعامل بالنقد، بالإضافة إلى إمكانية تسديد الأقساط والرسوم الجامعية، هذا إلى جانب العديد من المزايا والخدمات الرقمية الأخرى، لتبقى جامعة النجاح الأولى رقمياً الى جانب كونها الجامعة الأولى فلسطينياً.
وأكدّ زيد أنّ توقيع هذه الاتفاقية يأتي ضمن مساعي الجامعة في عقد الشراكات الاستراتيجية التي تعنى بتوظيف التقنيات الحديثة والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مضيفاً أنّ هذه الاتفاقيات تدعم رؤى الجامعة بالتوجة نحو رقمنة التعليم، والاستجابة لمتطلبات وتحديات الواقع الرقمي.
من جهته أشاد حمايل بما تقدمه الجامعة من برامج وتخصصات متميزة، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية "تأتي لتوطيد العلاقة مع جامعة النجاح الوطنية"، مشيرًا إلى أن الاتفاقية من شأنها أن تدعم توجهات الجامعة نحو الرقمنة في تعاملاتها المختلفة.
وعبّر حمايل عن فخر الشركة بهذا التعاون لتقديم طُرق ووسائل دفع رقمية متطورة تُسهم في التسهيل على المتعاملين مع جامعة النجاح الوطنية، لسداد مدفوعاتهم بطريقة آمنة وموثوقة، لضمان إتمام الأعمال بفاعلية عالية وكفاءة أكبر، مضيفاً بأن“PALPAY" تعمل على تعزيز شراكتها مع كُبريات المؤسسات في القطاعين العام والخاص لتواصل أداء دورها كمزود رائد لحلول التكنولوجيا المالية في فلسطين".
وتوفر "PALPAY"باقة واسعة ومتنوعة من الخدمات المالية الرقمية، كخدمات إدارة أجهزة POS و Soft POS حيث يمكن لمستخدميها إتمام معاملاتهم المالية كالسحب والإيداع، والشراء من مختلف نقاط البيع كالمحلات التجارية والمطاعم وغيرها والتسوّق عبر الإنترنت محلياً ودولياً من خلال بطاقة PALPAY VISA التي تُقدَّم لمشتركي PALPAY فور فتح المحفظة، إضافة إلى عمليات تحويل واستلام الأموال بين الأفراد ومن محفظة إلى أُخرى، وشراء بطاقات الشحن وتسديد فواتير الكهرباء، والماء، والإنترنت وخطوط الهاتف، وكافة الدفعات للجهات المفوترة، وشراء بطاقات الألعاب الإلكترونية، إلى جانب الاستفادة من خدمة الدفع عبر رمز الاستجابة السريع“QR Code”، وخيارات الدفع المتعددة اللاتلامسية للمواطنين الذين لا يملكون حسابات بنكية، غير أن PALPAY لديها شبكة مكونة من أكثر من 10,000 نقطة بيع موزعة على المحال التجارية، والصيدليات ومعارض الاتصالات وغيرها لتصل جميع المواطنين في كافة المناطق.
من الجدير ذكره أنّ PalPay تجمعها علاقة تعاون استراتيجية مع كافة الجامعات الفلسطينية وترحب دوماً في مثل هذه الشراكات التي تدعم تطور القطاع المالي، وتعزز استخدام التقنيات التكنولوجية والرقمية، ضمن مواكبة كل ما هو جديد في عالم التحوّل الرقمي.
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