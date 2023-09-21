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الصين تحاكي الأدمغة البشرية للسيطرة على الذكاء الاصطناعي

9/21/2023 7:16:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) /PNN/ بدأ العلماء الصينيون ببناء مشروع "عقل المدينة" لتعزيز أجهزة الكمبيوتر في قلب "المدن الذكية"، وفق ما ذكرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وأفاد مطورو "الدماغ" الجديد، المجهز بقدرات المراقبة والمعالجة البصرية المصممة على غرار الرؤية البشرية، بأنه "سيكون أكثر فاعلية، وأقل استهلاكًا للطاقة، وسيعمل على تحسين الإدارة".

وقال جاو وين، الباحث البارز في مجال الذكاء الاصطناعي، في مقال بعنوان "دماغ المدينة: التحديات والحلول": "نحن نسميها حوسبة شبكية العين الإلكترونية"، موضحًا أن "العمل الذي قام به في مختبره المتطور بينغ تشينغ في مدينة شنتشن الجنوبية يمثل أكثر بكثير من مجرد حملة الصين لتوسيع نطاق مراقبتها الأكثر انتشارًا لمواطنيها، فهو أيضًا مؤشر على تصميم الصين على الفوز بالسباق من أجل ما يُعرف بالذكاء العام الاصطناعي".

وأضاف وين أن "هذا هو الذكاء الاصطناعي الذي لا يستطيع فقط أن يتفوق على الناس في عدد كبير من المهام ويمنح من يتحكم فيه ميزة إستراتيجية هائلة، لكنه أثار أيضًا تحذيرات الخبراء في الغرب من تهديد محتمل للتواجد البشري وظيفيًا".

وتعد ورقة الباحث وين، مجرد واحدة من حوالي 100 ورقة بحثية اطلعت عليها مجلة" نيوزويك" التي تظهر أن الصين تمضي قُدمًا في السباق نحو الذكاء الاصطناعي العام، وهو ما يمثل خطوة تغيير تتجاوز نماذج اللغة الكبيرة مثل Chat GPT أو Bard التي تجتاح المجتمعات بالفعل بقدرتها على إنشاء النصوص والصور والعثور على كميات هائلة من المعلومات بسرعة.

وبحسب "نيوزويك"، أوضح العالم الصيني البارز في مجال الذكاء الاصطناعي، تشو سونغ تشون، أن "الذكاء العام الاصطناعي هو القنبلة الذرية في مجال المعلومات، والفائز في اللعبة سيكون أحد المتنافسين إما الصين أوالولايات المتحدة".

كما أضاف تشو: تمامًا كما حدث في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي عندما عمل العلماء الصينيون على مدار الساعة لبناء القنبلة الذرية والصاروخ العابر للقارات والقمر الصناعي، نحن بحاجة إلى تطوير الذكاء الاصطناعي مثل "القنبلتين والقمر الصناعي" وتشكيل "جيش محترف" للذكاء الاصطناعي.

وبحسب المجلة، تهدف الصين إلى قيادة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، وهو الهدف الذي تم توضيحه في "مشروع الدماغ الصيني" الرسمي الذي تم الإعلان عنه في عام 2016.

المصدر: مجلة "نيوزويك"

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