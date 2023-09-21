الحنيطي: توظيف التكنولوجيا لمنع التسلل والتهريب

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي على إنفاذ التوجيهات الملكية لحماية بلدنا من أية تهديدات مستقبلية تمس أمن الوطن بتوظيف التكنولوجيا في عمل القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وبما يخدم منظومة أمن الحدود لمنع عمليات التسلل والتهريب.

جاء ذلك خلال زيارة اللواء الركن الحنيطي أمس الاربعاء، إلى مديرية أمن الحدود.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عسكري حول المهام والواجبات التي تقوم بها مرتبات المديرية في عمليات مراقبة وضبط ومنع التسلل والتهريب بكافة أنواعها، من خلال منظومة أمن متكاملة، مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الحديثة وأبراج مراقبة بعيدة المدى وشبكة اتصالات متطورة مرتبطة مع مركز القيادة والسيطرة في المديرية.

وأشار رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى أن إدخال كاميرات المراقبة المتطورة والطائرات المسيرة وغيرها من منظومات تقنية أمنية ساهم في مواجهة التهديدات والاقتصاد بالجهد والموارد البشرية في حماية حدود المملكة.

وفي نهاية الزيارة نقل رئيس هيئة الأركان المشتركة لمرتبات المديرية تحيات ومحبة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، واطمأن على أحوالهم، مبدياً ارتياحه للمستوى المتميز والاحترافية والمهنية العاليتين، والجهد الكبير المبذول لتنفيذ المهام الموكولة إليهم لمراقبة وحماية الحدود.