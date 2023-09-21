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رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد مركز الإصلاح والتأهيل العسكري

9/21/2023 7:15:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أمس الاربعاء، مركز الإصلاح والتأهيل العسكري.
واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عسكري، حول تنظيم واجبات المركز وطبيعة عمله، وخطط التحديث والتطوير، وإجراءات تنفيذ الضبط والربط العسكري داخل المركز.
وجال رئيس هيئة الأركان المشتركة في مرافق وأقسام المركز، مطلعاً على مهام وواجبات مرتباته في تطبيق الإجراءات والترتيبات المتبعة، معرباً عن اعتزازه بالمستوى المتميز والكفاءة والاحترافية والمعنويات العالية التي يتمتعون بها في تنفيذ المهام المسندة إليهم.

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