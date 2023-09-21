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المركزي السويسري يثبت معدل الفائدة

9/21/2023 7:15:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر البنك المركزي السويسري، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، لينهي بذلك جولة من 5 عمليات لزيادة الفائدة على التوالي.
وكان البنك قد بدأ زيادة معدل الفائدة من النطاق السالب في حزيران 2022.
ووفقاً للقرار الصادر اليوم الخميس، قرر البنك الإبقاء على معدل الفائدة عند مستويات 1.75%.


ووفقاً للبيان، فإن التشديد النقدي للسياسة النقدية على مدار الأرباع الفصلية السابقة، يقاوم الضغوط التضخمية المتبقية.


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