المركزي السويسري يثبت معدل الفائدة

المركزي السويسري يثبت معدل الفائدة
التاريخ
9/21/2023 7:15:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قرر البنك المركزي السويسري، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، لينهي بذلك جولة من 5 عمليات لزيادة الفائدة على التوالي.
وكان البنك قد بدأ زيادة معدل الفائدة من النطاق السالب في حزيران 2022.
ووفقاً للقرار الصادر اليوم الخميس، قرر البنك الإبقاء على معدل الفائدة عند مستويات 1.75%.
ووفقاً للبيان، فإن التشديد النقدي للسياسة النقدية على مدار الأرباع الفصلية السابقة، يقاوم الضغوط التضخمية المتبقية.
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