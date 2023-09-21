بيان صادر عن حزب الإتحاد الوطني الأردني

حيث نؤكد على الرسائل الواضحة والحازمة التي أرسلها جلالته بشأن قضايا الوطن الحيوية وأهمها القضية الفلسطينية، الأزمة السورية، وأمور الأمن الوطني. إن الأردن العظيم، الذي ظل أمينًا على مبادئه الإنسانية، واجه تحديات كبيرة بسبب الأزمات المحيطة به. وقد أكد خطاب جلالة الملك في الأمم المتحدة على هذه المبادئ.

وتعقيبًا على خطاب جلالة الملك في الأمم المتحدة وفي ظل الظروف التاريخية الراهنة التي تواجه الأمة العربية، يعلن حزب الاتحاد الوطني الأردني موقفه الرسمي:

أولًا، القضية الفلسطينية: لا يمكن أن تغفل قضية فلسطين في أي منتدى دولي يتحدث به سيد البلاد.

نؤيد تمامًا الرؤية الاستراتيجية التي عبر عنها جلالة الملك حول حقوق الشعب الفلسطيني، فنحن، في حزب الاتحاد الوطني الأردني نجدد التأكيد على التزامنا الثابت بالدعم الكامل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. قضية فلسطين هي القضية المركزية والقضية الأولى، وتأتي ضمن أولويات العمل السياسي لحزبنا. نقف صفًا واحدًا خلف توجهات جلالة الملك الداعية لضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني الغير قابلة للتصرف.

ثانيًا، الأزمة السورية واللاجئون: نؤيد بقوة الرؤية التي عبر عنها جلالة الملك، حيث أكد ان المملكة أدت دورها الاستراتيجي وموقفها المتميز في دعم الحل السياسي للأزمة السورية.

نشدد على أهمية الوصول إلى حل سياسي شامل وعادل يضمن وحدة واستقرار سوريا، ويحافظ على حقوق شعبها. وفي هذا السياق، نؤيد بشدة موقف المملكة الرافض لاستقبال المزيد من اللاجئين السوريين، نظرًا للأعباء الهائلة التي تحملها المملكة في هذا الجانب.

ونحن في حزب الإتحاد الوطني الأردني نرى أن الأمكانيات الوطنية محدودة في مواجهة تداعيات الأزمة.

ونؤكد على أهمية توفير الدعم الدولي الكافي للأردن لتحمل هذا العبء.

أمام التحديات التي واجهتها المملكة بسبب الأزمة السورية، وندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه هذه الأزمة وضمان عودة اللاجئين إلى ديارهم بأمان.

لذلك قمنا بتكليف مركز الدراسات التابع لحزبنا بإجراء دراسة معمقة حول تأثير اللاجئين السوريين على الأردن من النواحي الاقتصادية، الاجتماعية، والأمنية.

سيتم استخدام نتائج هذه الدراسة في تقديم توصيات مقترحة إلى الجهات المعنية، حيث نسعى دومًا لتقديم حلول عملية ومستدامة وسنقدم قريبًا توصياتنا المقترحة في هذا الشأن لضمان تحقيق التوازن وتعزيز الاستقرار في المملكة. إن التحديات التي تواجه المملكة تتطلب توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، وهو ما يمثل ركيزة أساسية في سياسات حزبنا.

ثالثًا، نؤكد على التزام حزب الاتحاد الوطني الأردني تحت ظل الراية الهاشمية بالوقوف بجانب قواتنا المسلحة والجهات الأمنية في حماية الأردن من أي تهديدات، سواء كانت تهديدات أمنية مباشرة أو تهديدات عبر تهريب المخدرات والجريمة المنظمة. نشدد على أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة هذه التحديات.

وسيظل حزب الاتحاد الوطني الأردني يعمل بجد واصرار، دون كلل أو ملل، من أجل مصلحة الأردن وشعبه العظيم.



أخيرًا، إن حزب الاتحاد الوطني الأردني، واستنادًا إلى تاريخه الطويل في العمل السياسي، يعلن تضامنه التام مع قرارات المملكة ويدعم الخطوات التي تهدف إلى تحقيق أمان واستقرار المنطقة.