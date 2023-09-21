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المركزي العماني يثبت سعر الفائدة

9/21/2023 7:15:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر البنك المركزي العماني تثبيت سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء دون تغيير.
ووفقاً للقرار الصادر اليوم الخميس، فإن المركز العماني ثبت سعر الفائدة عند 6%.
وكانت عدد من البنوك المركزية الخليجية اتخذت أمس قرارات بتثبيت معدل الفائدة دون تغيير، بعد قرار مماثل من الاحتياطي الفدرالي.

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