المركزي العماني يثبت سعر الفائدة

المركزي العماني يثبت سعر الفائدة
التاريخ
9/21/2023 7:15:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قرر البنك المركزي العماني تثبيت سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء دون تغيير.
ووفقاً للقرار الصادر اليوم الخميس، فإن المركز العماني ثبت سعر الفائدة عند 6%.
وكانت عدد من البنوك المركزية الخليجية اتخذت أمس قرارات بتثبيت معدل الفائدة دون تغيير، بعد قرار مماثل من الاحتياطي الفدرالي.
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