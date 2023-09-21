توبا بويوكستن تتعرض لموجة من السخرية بسبب صورة
التاريخ
9/21/2023 7:15:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعرضت الممثلة التركية الشهيرة توبا بويوكستن لموجة من الانتقادات بسبب صورة حديثة نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر انعكاس وجه توبا في المرآة في حين ظهرت صورة قدميها، ما اثار الكثير من التعليقات والجدل، اذ جائت أغلب التعليقات ساخرة من قدمي توبا.
فبعض المتابعين علقوا على كبر مقاس قدمي توبا اذ جاء في احد التعليقات:"مقاس رجلها 41" في حيت علق البعض الآخر على شكل الاصابع.
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