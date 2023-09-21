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توبا بويوكستن تتعرض لموجة من السخرية بسبب صورة

9/21/2023 7:15:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعرضت الممثلة التركية الشهيرة توبا بويوكستن لموجة من الانتقادات بسبب صورة حديثة نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر انعكاس وجه توبا في المرآة في حين ظهرت صورة قدميها، ما اثار الكثير من التعليقات والجدل، اذ جائت أغلب التعليقات ساخرة من قدمي توبا.


فبعض المتابعين علقوا على كبر مقاس قدمي توبا اذ جاء في احد التعليقات:"مقاس رجلها 41" في حيت علق البعض الآخر على شكل الاصابع.


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