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الداخلية الفرنسية تصف تهديد القاعدة بشن هجوم على البلاد بالخطير

9/21/2023 7:15:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إن التهديد الذي وجهه تنظيم "القاعدة" الإرهابي ضد وزارته في باريس والسفارة السويدية خطير، ويتطلب مزيدا من اليقظة.


وكان تنظيم "القاعدة في شبه الجزيرة العربية" قد أصدر نشرة، الأسبوع الماضي، هدد فيها بمهاجمة "الوزارة" في باريس، وتدمير "السفارة السويدية"، وتابع دارمانين، في تصريحاته لراديو RMC: "حقيقة أن القاعدة نشرت، بعد اختفائها لمدة 12 عاما، مثل هذه النشرة، تشكل تهديدا خطيرا للسويد ولنا وكذلك لأي دولة غربية".
وأشار وزير الداخلية إلى أن "التهديد الإرهابي واسع النطاق للغاية"، وشدد على أن وزارته أحبطت 47 هجوما إرهابيا خلال السنوات الست الماضية.


ونوه الوزير كذلك إلى أن "زيادة اليقظة مطلوبة في أي وقت وفي أي مكان".

ووفقا له، فإن جهاز المخابرات الفرنسي يمنع وقوع هجوم إرهابي كل شهرين.

وسبق أن تحدث دارمانين عن التهديد بهجمات إرهابية في البلاد مخطط لها في الخارج، على غرار هجمات نوفمبر 2015 في باريس، بسبب "الوجود المحدود" للقوات المسلحة الأمريكية والفرنسية في منطقة الساحل والشام وأفغانستان.


وكان تنظيم "القاعدة في شبه الجزيرة العربية" قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم على مجلة "شارلي إبدو" الفرنسية الساخرة عام 2015.

RT

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