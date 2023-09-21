قرار بريطاني بشأن السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل

قرار بريطاني بشأن السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل
التاريخ
9/21/2023 7:15:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة البريطانية تأجيل الحظر المفروض على بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل، والمتخذ ضمن العديد من إجراءات سياسة المناخ.
وجاء الإعلان على لسان رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي أعلن تأجيل الحظر المفروض على بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل 5 سنوات إلى عام 2035، بدلا من المهلة التي كانت محددة سابقا حتى عام 2030.
وقال سوناك :"أنا واثق من أننا قادرون على اتباع نهج أكثر واقعية وأكثر تناسباً لبلوغ حيادية الكربون، ما يخفف العبء على العمال".
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