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قرار بريطاني بشأن السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل

9/21/2023 7:15:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة البريطانية تأجيل الحظر المفروض على بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل، والمتخذ ضمن العديد من إجراءات سياسة المناخ.


وجاء الإعلان على لسان رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي أعلن تأجيل الحظر المفروض على بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل 5 سنوات إلى عام 2035، بدلا من المهلة التي كانت محددة سابقا حتى عام 2030.


وقال سوناك :"أنا واثق من أننا قادرون على اتباع نهج أكثر واقعية وأكثر تناسباً لبلوغ حيادية الكربون، ما يخفف العبء على العمال".


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