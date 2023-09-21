قرار بريطاني بشأن السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل



وجاء الإعلان على لسان رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي أعلن تأجيل الحظر المفروض على بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل 5 سنوات إلى عام 2035، بدلا من المهلة التي كانت محددة سابقا حتى عام 2030.



وقال سوناك :"أنا واثق من أننا قادرون على اتباع نهج أكثر واقعية وأكثر تناسباً لبلوغ حيادية الكربون، ما يخفف العبء على العمال".

