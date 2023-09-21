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قوات الاحتلال تعتقل شابا وتغلق حاجز قلنديا العسكري

9/21/2023 7:15:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، فلسطينيا على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة.


وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز أمام حركة الفلسطينيين والمركبات بشكل كامل في الاتجاهين، ما تسببت بأزمة مرورية خانقة في المكان.


وزعمت سلطات الاحتلال وقوع عملية دعس على الحاجز المذكور وإصابة حارس إسرائيلي هناك، في حين لم تُعرف هوية الفلسطيني المعتقل.


وفا


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