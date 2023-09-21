قوات الاحتلال تعتقل شابا وتغلق حاجز قلنديا العسكري
التاريخ
9/21/2023 7:15:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، فلسطينيا على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز أمام حركة الفلسطينيين والمركبات بشكل كامل في الاتجاهين، ما تسببت بأزمة مرورية خانقة في المكان.
وزعمت سلطات الاحتلال وقوع عملية دعس على الحاجز المذكور وإصابة حارس إسرائيلي هناك، في حين لم تُعرف هوية الفلسطيني المعتقل.
وفا
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