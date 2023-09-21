صورة نادرة من زفاف الفنان سامر المصري تتصدر مواقع التواصل
التاريخ
9/21/2023 7:15:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة ونادرة للممثل السّوري سامر المصري مع زوجته الممثلة المعتزلة نيڤين عزام خلال حفل زفافهما.
وعلق الجمهور على الصورة، التي تعود الى حوالي الـ 28 عاما، مشيدين بالعلاقة التي تجمع الزوجين، والتي يسودها الاحترام والتفاهم.
يذكر ان الزوجين لديهما ثلاث اولاد هم عمر، ياسمين وورد، وجميعهم يقطنون حالياً في دبي.
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