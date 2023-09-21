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الأزمات: مستمرون بتنفيذ تمارين محاكاة الكوارث وتقييم درب الأمان 3 بداية الشهر المقبل

9/21/2023 7:15:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف الناطق باسم المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الدكتور احمد النعيمات، أن المركز مستمر بتنفيذ تمارين محاكاة الكوارث، ويتم التخطيط لتنفيذ (درب الأمان 4 ) خلال الفترة القادمة.
وقال النعيمات لـ " الوكيل الإخباري" إن تقييم تمرين (درب الأمان 3 ) الذي نُفذ يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، سيكون في بداية شهر تشرين أول المُقبل.
ونوه أن تمرين ( درب الأمان 3) حقّق نجاحاً كبيراً أكثر من التوقعات، منوهاً أن أهم مستويات النجاح كان في بعدد طلبة المدارس الذين شاركوا بالتمرين وعمليات الإخلاء، والذين تجاوز عددهم 90 ألف طالب وطالبة.
ونفّذ المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بالشراكة مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، تمرين درب الأمان 3، الذي يحاكي إجراءات التعامل مع الزلازل.

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