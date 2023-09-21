الأزمات: مستمرون بتنفيذ تمارين محاكاة الكوارث وتقييم درب الأمان 3 بداية الشهر المقبل

الأزمات: مستمرون بتنفيذ تمارين محاكاة الكوارث وتقييم درب الأمان 3 بداية الشهر المقبل
التاريخ
9/21/2023 7:15:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف الناطق باسم المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الدكتور احمد النعيمات، أن المركز مستمر بتنفيذ تمارين محاكاة الكوارث، ويتم التخطيط لتنفيذ (درب الأمان 4 ) خلال الفترة القادمة.
وقال النعيمات لـ " الوكيل الإخباري" إن تقييم تمرين (درب الأمان 3 ) الذي نُفذ يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، سيكون في بداية شهر تشرين أول المُقبل.
ونوه أن تمرين ( درب الأمان 3) حقّق نجاحاً كبيراً أكثر من التوقعات، منوهاً أن أهم مستويات النجاح كان في بعدد طلبة المدارس الذين شاركوا بالتمرين وعمليات الإخلاء، والذين تجاوز عددهم 90 ألف طالب وطالبة.
ونفّذ المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بالشراكة مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، تمرين درب الأمان 3، الذي يحاكي إجراءات التعامل مع الزلازل.
MENAFN21092023000208011052ID1107112832
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.