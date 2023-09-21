فرصة للشراء .. انخفاض 3 دنانير على سعر ليرة الذهب بالتسعيرة الثانية محلياً
التاريخ
9/21/2023 7:15:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفض سعر بيع ليرة الذهب بانواعها الانجليزي والرشادي بمقدار ثلاثة دنانير اليوم بالاردن ، بعد انخفاض سعر الذهب 30 قرشاً في التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات اليوم الخميس .
حيث بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات عند 319 ديناراً ، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات عند ٢٧٩ دينارا وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .
واشار ذيب ان قرار الفيدرالي بتثبت القائدة تسبب بانخفاض اسعار الذهب ووصل سعر الاونصة اليوم الى ١٩٢٥ دولارا في التداولات العالمية .
وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر طلبًا بين الأردنيين، 39.2 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 37.5 دينارًا للشراء منهم
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