فرصة للشراء .. انخفاض 3 دنانير على سعر ليرة الذهب بالتسعيرة الثانية محلياً

حيث بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات عند 319 ديناراً ، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات عند ٢٧٩ دينارا وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .

واشار ذيب ان قرار الفيدرالي بتثبت القائدة تسبب بانخفاض اسعار الذهب ووصل سعر الاونصة اليوم الى ١٩٢٥ دولارا في التداولات العالمية .

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر طلبًا بين الأردنيين، 39.2 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 37.5 دينارًا للشراء منهم

