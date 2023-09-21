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المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 30%

9/21/2023 7:15:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر البنك المركزي التركي رفع معدلات الفائدة إلى 30 % متماشيا مع التوقعات.

وأعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي في اجتماعها، رفع أسعار الفائدة إلى 30 %.


وتأتي الزيادة البالغة 5% في أعقاب زيادة قوية قدرها 7.5 % الشهر الماضي والتي تجاوزت جميع التوقعات.


وكان معظم الاقتصاديين قد توقعوا أن يرفع المركزي التركي سعر الفائدة بواقع 500 نقطة أساس إلى 30% من 25%.


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