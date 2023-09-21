المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 30%

المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 30%
التاريخ
9/21/2023 7:15:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قرر البنك المركزي التركي رفع معدلات الفائدة إلى 30 % متماشيا مع التوقعات.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي في اجتماعها، رفع أسعار الفائدة إلى 30 %.
وتأتي الزيادة البالغة 5% في أعقاب زيادة قوية قدرها 7.5 % الشهر الماضي والتي تجاوزت جميع التوقعات.
وكان معظم الاقتصاديين قد توقعوا أن يرفع المركزي التركي سعر الفائدة بواقع 500 نقطة أساس إلى 30% من 25%.
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