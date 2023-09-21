“سُكّر” أول فيلم سينمائي غنائي من نوعه في المنطقة من إنتاج“مجموعة MBC”

دبي – أصداف نيوز:

أعلنت“مجموعة MBC” عن إنتاجها لأول فيلم سينمائي غنائي من نوعه في المنطقة موجه للعائلة وهو الفيلم الأول من عدة أفلام تحمل اسم“سكّر”، من رؤية وكلمات النص الغنائي لهبة مشاري حمادة، وإخراج تامر مهدي.

يستوحي“سكّر” قصته من رواية“Daddy Longs Legs” العالمية الشهيرة بـ“صاحب الظل الطويل”، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معاً لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلاماً وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

هذه السلسلة من الأفلام من بطولة كل من النجمة حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريموند، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت؛ والنجوم اليافعين ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد؛ ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، إسلام ابراهيم، ياسر الطبجي، عباس أبو الحسن.. وآخرين.

من المقرر أن ينطلق العرض الأول للفيلم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اعتباراً من 12 أكتوبر 2023 عبر واحدة من أكبر الشركات الموزعة للأفلام في المنطقة وهي Empire Entertainment.