“سُكّر” أول فيلم سينمائي غنائي من نوعه في المنطقة من إنتاج“مجموعة MBC”

“سُكّر” أول فيلم سينمائي غنائي من نوعه في المنطقة من إنتاج“مجموعة MBC”
التاريخ
9/21/2023 7:00:08 AM
(MENAFN- Asdaf News)
دبي – أصداف نيوز:
أعلنت“مجموعة MBC” عن إنتاجها لأول فيلم سينمائي غنائي من نوعه في المنطقة موجه للعائلة وهو الفيلم الأول من عدة أفلام تحمل اسم“سكّر”، من رؤية وكلمات النص الغنائي لهبة مشاري حمادة، وإخراج تامر مهدي.
يستوحي“سكّر” قصته من رواية“Daddy Longs Legs” العالمية الشهيرة بـ“صاحب الظل الطويل”، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معاً لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلاماً وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.
هذه السلسلة من الأفلام من بطولة كل من النجمة حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريموند، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت؛ والنجوم اليافعين ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد؛ ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، إسلام ابراهيم، ياسر الطبجي، عباس أبو الحسن.. وآخرين.
من المقرر أن ينطلق العرض الأول للفيلم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اعتباراً من 12 أكتوبر 2023 عبر واحدة من أكبر الشركات الموزعة للأفلام في المنطقة وهي Empire Entertainment.
MENAFN21092023007116015312ID1107112734
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.