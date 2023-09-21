على موجة كاليفورنيا: استمتعوا بركوب الأمواج في شواطئ كاليفورنيا الساحرة

(MENAFN- Asdaf News)
دبي – أصداف نيوز:
احتفل سكان كاليفورنيا والزوار كعادتهم كل عام بيوم كاليفورنيا السنوي لركوب الأمواج في 20 سبتمبر 2023 ، وهي الرياضة الرسمية للولاية وكذلك المشاركة في سلسلة من الاحتفالات والفعاليات والمغامرات الخاصة بعنوان الحدث.
ومع 840 ميلًا مذهلة من ساحل المحيط الهادئ التي تغري باستكشافها، فإن راكبي الأمواج في كاليفورنيا وزوار الولاية مدللون بالكثير من الخيارات. ربما تكون قائمة أفضل الشواطئ لركوب الأمواج في كاليفورنيا طويلة جدًا بحيث يصعب ذكرها في مناسبة واحدة، ولكن، إليكم ها هنا بعضًا من أجمل الشواطئ في كاليفورنيا التي قد يرغب الزوار من الخليج والشرق الأوسط بإدراجها في القائمة، بالإضافة إلى بعض النصائح حول أفضل الطرق للاستمتاع بمغامرات ركوب الأمواج المميزة في كاليفورنيا.
شاطئ ويندانسي – سان دييغو
يحمل شاطئ ويندانسي في سان دييغو، سحرًا خالدًا. ترك هذا الشاطئ الكلاسيكي الصخري بشعابه المرجانية بصمةً في رياضة ركوب الأمواج في العام 1937 حين قام رائد رياضة ركوب الأمواج في ذلك الوقت وودي براون بنحت أمواج هذا الشاطئ بلوح التزلج الخاص به.
تمتد جاذبية شاطئ ويندانسي لتغري أيضاً الأزواج الباحثين عن طبيعة خلابة للالتقاط الصور الرومنسية، وصنع اللحظات الخالدة وسط المناظر الساحرة لهذا المكان. وصلت شهرة شاطئ ويندانسي إلى بريق الشاشة الفضية منذ العام 1967 حين صورت طبيعته الخلابة في فيلم ساندييغو سيرف، للمخرج أندي وارهول.
يضفي كوخ ويندانسي لركوب الأمواج الشهير لمسة من التاريخ على رياضة وثقافة ركوب الأمواج في كاليفورنيا، ويعد بمثابة شهادة على تراث ركوب الأمواج الغني هنا. لقد اكتسب هذا الهيكل الشهير المغطى بأشجار النخيل والمصنوع بدقة مكانة مرموقة كمعلم تاريخي محمي، لارتباطه العميق بتقاليد الرياضة المحلية لركوب الأمواج.
لاجولا شورز – سان دييغو
يوفر هذا الشاطئ والمجتمع السياحي والسكني لقضاء العطلات، لاجولا شورز، فرصة مثالية لراكبي الأمواج المبتدئين لصقل مهاراتهم، وذلك بفضل ديناميكيات تكسر الموج على الشاطئ والقاع الرملي المنحدر بلطف. يتميز هذا الموقع بأمواجه السهلة حيث أن الجزء الداخلي المتوسع والمتفتت للموجة، والمعروف باسم الموج الأبيض المتفتت، يجعل من شاطئ لاجولا شورز شاطئاً مثالياً للمبتدئين، فهو يسمح لراكبي الأمواج بركوب الموجة بعد أن تنحسر قمتها.
هنتنغتون بيتش – أورانج كاونتي
يحمل شاطئ هنتنغتون في أورانج كاونتي لقب مدينة الأمواج في الولايات المتحدة الأمريكية، ويقع في مركز القلب من ثقافة ركوب الأمواج في كاليفورنيا. يحتفل هنتنغتون بيتش بيوم كاليفورنيا لركوب الأمواج عبر العديد من الفعاليات حيث تقام فعالية غريت داي إن ذا ستوك، ويعد أكبر تجمع لراكبي الأمواج من خلفيات ثقافية متنوعة، ويوماً لا يُنسى في رصيف هنتنغتون بيتش الشهير عالميًا.
ما يميز هذا الحدث هو طبيعته الشاملة فبغض النظر عن مستوى المهارة على لوح ركوب الأمواج، فإن الجميع مرحب به للاستمتاع بتجربة نابضة بالحياة سواء أكانوا محترفين متمرسين أو مبتدئين يختبرون المياه بقليل من التردد.
يستضيف هنتنغتون بيتش حدث آخر بإسم بليسنغ أوف ذا ويف، حيث يمكن لسكان كاليفورنيا والزوار على حد سواء الانضمام إلى العديد من الشخصيات المؤثرة والاحتفال بالحياة عبر الموسيقى والتأمل مع الضيوف المميزين المحليين والإقليميين. ووفي الوقت الذي تتراقص فيه الأمواج في الخلف، يتردد صدى الموسيقى الحية عبر شاطئ هنتنغتون بيتش ليكمل المشهد المذهل لراكبي الأمواج وهم يخوضون عباب البحر الأزرق الكبير.
ولكي يتمكن الزوار من امتلاك تقدير أعمق للرياضة الرسمية في كاليفورنيا، بإمكانهم استكشاف قاعة مشاهير راكبي الأمواج، وممشى مشاهير راكبي الأمواج، والمتحف الدولي لركوب الأمواج، موطن أكبر لوح لركوب الأمواج في العالم.
سان أونوفري ستيت – سان كليمنتي
في عام 1971، وقَعَ حاكم ولاية كاليفورنيا رونالد ريغان تشريعاً أنشأ هذا الشاطئ الشهير، والذي نما منذ ذلك الحين ليصبح أحد الوجهات الأكثر شعبية لزوار كاليفورنيا اليوم. يقع شاطئ سان أونوفري ستيت في سان كليمنتي، ويوفر أجواءً هادئة وجذابة تستقطب عشاق الألواح الطويلة بشكل خاص. لهذا الشاطئ أصوله المتجذرة في تاريخ سان كليمنتي كوجهة لركوب الأمواج، فهو يتميز بأمواج لطيفة تماماً كطبيعة هذا المكان ومجموعة متنوعة من فواصل الأمواج، بما في ذلك تريستلز بيتش، ودوغ باتش، وذا بوينت، وأولد مانز.
يعود تراث ركوب الأمواج في هذا الشاطئ إلى عشرينيات القرن الماضي، عندما كان بمثابة مركز لأنشطة ركوب الأمواج وصيد الأسماك. تتجسد الظروف الأساسية لركوب الأمواج هنا أثناء ظهور موج الجنوب في الصيف على الامتداد الشمالي للشاطئ.
تحدي مافريكس – هاف مون باي
يجتمع أفضل راكبي الأمواج في العالم كل عام في خليج هاف مون باي، في محاولة منهم لترويض أكبر موجة في مسابقة عمالقة الساحل الغربي للولايات المتحدة في تحدي مافريكس لركوب الأمواج. وسواء كان زوار هذا المكان مبتدئين أو من راكبي الأمواج المتمرسين، سيكون فريق الكونسيرج في فندق ريتز كارلتون، هاف مون باي، على أتم الاستعداد لتنظيم إجازة خاصة لهم مليئة بأنشطة ركوب الأمواج ومصممة حسب الطلب.
مدارس لركوب الأمواج ومغامرات
سواء كان الزوار مبتدئين أو يرغبون ببساطة بالاستمتاع بأسبوع مليء بالمغامرات البحرية، فإن مدرسة كلوب إد سيرف سكول، في سانتا كروز تقدم عروضًا مصممة حسب الطلب. يقوم المدربون المهرة هنا بقيادة المعسكرين من مختلف الأعمار خلال فصل الصيف على شاطئ مانريسا.
يقيم المشاركون في المخيم التدريبي في خيام مطلة على محمية خليج مونتيري، حيث يتذوقون الطعام المحلي وينعمون بالراحة بعد يوم طويل من ركوب الأمواج عبر جلسات التدليك الاحترافية، ولاحقاً يستكشفون الممشى الخشبي والعديد من الأماكن الأخرى. يمكن للمشاركين التسجيل في دروس قصيرة مدتها ساعتان أو حزم يومية كاملة.
اصنعوا لوح التزلج الخاص بكم
يمكن لزوار كاليفورنيا تعزيز تجربتهم في شهر سبتمبر من خلال ركوب الأمواج باستخدام لوح صنعوه بأيديهم في شاطئ لاجونا. يقدم لاجونا بيتش هاوس، باقات أنشطة وإقامة مميزة تعرف باسم شيهب-سيرف-أند ستاي، وهي تجربة فريدة تمتد ليومين بقيادة نجم ركوب الأمواج الشهير دونالد برينك من مؤسسة برينك سيرف.
يقوم الناس تصميم ألواح التزلج بحسب تفضيلاتهم الخاصة في استوديو دانا بوينت، الخاص بنجم ركوب الأمواج برينك، وذلك قبل بدء الحصة التدريبية معه فوق أمواج البحر. وللحصول على نهج مختلف لركوب الأمواج، استكشفوا رياضة ركوب الموج الانسيابي أو ما يعرف بسكيمبوردنغ، وهي رياضة صاعدة نشأت في أورانج كاونتي. بإمكان الزوار التسجيل في مدرسة سولاغ سكيم، لتعلم هذا الفن الجديد من فنون ركوب الأمواج.
كثير من ركوب الأمواج وقليل من التأمل
يمكن لزوار كاليفورنيا دمج اثنين من الأنشطة المثالية في جنوب كاليفورنيا خلال رحلة مدتها يومين أو خمسة أيام في مخيم ومنتجع سيرف آند ستاي سان دييغو. يوفر هذا المنتجع رياضة ركوب الأمواج غير المحدودة مقترنة بجلسات اليوغا والتمدد اليومية. تشمل الباقات المعدات والإقامة في فندق بلو سي بيتش، وميزات إضافية مثل رحلة بحرية بالقارب عند غروب الشمس حول خليج مشن باي الساحر وجولة بالدراجة بصحبة مرشد في سان دييغو.
كثير من ركوب الأمواج وقليل من التسوق
لا تقدم وجهات ركوب الأمواج في كاليفورنيا أمواجًا مثالية وأنشطة فحسب، بل وتوفر لعشاق رياضة ركوب الأمواج وللزوار أيضًا تجارب تسوق فريدة. من ساحل ميندوسينو إلى كامبريا، يمكن لراكبي الأمواج العثور على كل ما يحتاجون إليه في متاجر ركوب الأمواج في أماكن مثل لوست سيرف شاك، في فورت براج، ومتجر ألواح ركوب الأمواج من تصميم ويليام بيل في سونوما كاونتي، ومتجر كامبيريا سيرف شوب، المفتَتَح حديثًا، والذي يؤجر المعدات أيضًا.
رحلات الطرق باستخدام السيارات الكلاسيكية
يمكن للزوار كاليفورنيا تجهيز هذه العربات الجميلة ذات الطراز القديم بوسائل الراحة مثل المبردات وكراسي التخييم وبدلات الغوص وغير ذلك، مما يجعلها مثالية لرحلة برية لا تُنسى على طول ساحل كاليفورنيا. ويمكنهم أيضاً اصطحاب لوح ركوب الأمواج الخاص بهم للبدء في مغامرة شخصية فريدة من نوعها في العربة ذات الطراز العتيق من أسطول فولكس فاجن.