على موجة كاليفورنيا: استمتعوا بركوب الأمواج في شواطئ كاليفورنيا الساحرة

دبي – أصداف نيوز:

احتفل سكان كاليفورنيا والزوار كعادتهم كل عام بيوم كاليفورنيا السنوي لركوب الأمواج في 20 سبتمبر 2023 ، وهي الرياضة الرسمية للولاية وكذلك المشاركة في سلسلة من الاحتفالات والفعاليات والمغامرات الخاصة بعنوان الحدث.

ومع 840 ميلًا مذهلة من ساحل المحيط الهادئ التي تغري باستكشافها، فإن راكبي الأمواج في كاليفورنيا وزوار الولاية مدللون بالكثير من الخيارات. ربما تكون قائمة أفضل الشواطئ لركوب الأمواج في كاليفورنيا طويلة جدًا بحيث يصعب ذكرها في مناسبة واحدة، ولكن، إليكم ها هنا بعضًا من أجمل الشواطئ في كاليفورنيا التي قد يرغب الزوار من الخليج والشرق الأوسط بإدراجها في القائمة، بالإضافة إلى بعض النصائح حول أفضل الطرق للاستمتاع بمغامرات ركوب الأمواج المميزة في كاليفورنيا.

شاطئ ويندانسي – سان دييغو

يحمل شاطئ ويندانسي في سان دييغو، سحرًا خالدًا. ترك هذا الشاطئ الكلاسيكي الصخري بشعابه المرجانية بصمةً في رياضة ركوب الأمواج في العام 1937 حين قام رائد رياضة ركوب الأمواج في ذلك الوقت وودي براون بنحت أمواج هذا الشاطئ بلوح التزلج الخاص به.

تمتد جاذبية شاطئ ويندانسي لتغري أيضاً الأزواج الباحثين عن طبيعة خلابة للالتقاط الصور الرومنسية، وصنع اللحظات الخالدة وسط المناظر الساحرة لهذا المكان. وصلت شهرة شاطئ ويندانسي إلى بريق الشاشة الفضية منذ العام 1967 حين صورت طبيعته الخلابة في فيلم ساندييغو سيرف، للمخرج أندي وارهول.

يضفي كوخ ويندانسي لركوب الأمواج الشهير لمسة من التاريخ على رياضة وثقافة ركوب الأمواج في كاليفورنيا، ويعد بمثابة شهادة على تراث ركوب الأمواج الغني هنا. لقد اكتسب هذا الهيكل الشهير المغطى بأشجار النخيل والمصنوع بدقة مكانة مرموقة كمعلم تاريخي محمي، لارتباطه العميق بتقاليد الرياضة المحلية لركوب الأمواج.

لاجولا شورز – سان دييغو

يوفر هذا الشاطئ والمجتمع السياحي والسكني لقضاء العطلات، لاجولا شورز، فرصة مثالية لراكبي الأمواج المبتدئين لصقل مهاراتهم، وذلك بفضل ديناميكيات تكسر الموج على الشاطئ والقاع الرملي المنحدر بلطف. يتميز هذا الموقع بأمواجه السهلة حيث أن الجزء الداخلي المتوسع والمتفتت للموجة، والمعروف باسم الموج الأبيض المتفتت، يجعل من شاطئ لاجولا شورز شاطئاً مثالياً للمبتدئين، فهو يسمح لراكبي الأمواج بركوب الموجة بعد أن تنحسر قمتها.

هنتنغتون بيتش – أورانج كاونتي

يحمل شاطئ هنتنغتون في أورانج كاونتي لقب مدينة الأمواج في الولايات المتحدة الأمريكية، ويقع في مركز القلب من ثقافة ركوب الأمواج في كاليفورنيا. يحتفل هنتنغتون بيتش بيوم كاليفورنيا لركوب الأمواج عبر العديد من الفعاليات حيث تقام فعالية غريت داي إن ذا ستوك، ويعد أكبر تجمع لراكبي الأمواج من خلفيات ثقافية متنوعة، ويوماً لا يُنسى في رصيف هنتنغتون بيتش الشهير عالميًا.

ما يميز هذا الحدث هو طبيعته الشاملة فبغض النظر عن مستوى المهارة على لوح ركوب الأمواج، فإن الجميع مرحب به للاستمتاع بتجربة نابضة بالحياة سواء أكانوا محترفين متمرسين أو مبتدئين يختبرون المياه بقليل من التردد.

يستضيف هنتنغتون بيتش حدث آخر بإسم بليسنغ أوف ذا ويف، حيث يمكن لسكان كاليفورنيا والزوار على حد سواء الانضمام إلى العديد من الشخصيات المؤثرة والاحتفال بالحياة عبر الموسيقى والتأمل مع الضيوف المميزين المحليين والإقليميين. ووفي الوقت الذي تتراقص فيه الأمواج في الخلف، يتردد صدى الموسيقى الحية عبر شاطئ هنتنغتون بيتش ليكمل المشهد المذهل لراكبي الأمواج وهم يخوضون عباب البحر الأزرق الكبير.

ولكي يتمكن الزوار من امتلاك تقدير أعمق للرياضة الرسمية في كاليفورنيا، بإمكانهم استكشاف قاعة مشاهير راكبي الأمواج، وممشى مشاهير راكبي الأمواج، والمتحف الدولي لركوب الأمواج، موطن أكبر لوح لركوب الأمواج في العالم.

سان أونوفري ستيت – سان كليمنتي

في عام 1971، وقَعَ حاكم ولاية كاليفورنيا رونالد ريغان تشريعاً أنشأ هذا الشاطئ الشهير، والذي نما منذ ذلك الحين ليصبح أحد الوجهات الأكثر شعبية لزوار كاليفورنيا اليوم. يقع شاطئ سان أونوفري ستيت في سان كليمنتي، ويوفر أجواءً هادئة وجذابة تستقطب عشاق الألواح الطويلة بشكل خاص. لهذا الشاطئ أصوله المتجذرة في تاريخ سان كليمنتي كوجهة لركوب الأمواج، فهو يتميز بأمواج لطيفة تماماً كطبيعة هذا المكان ومجموعة متنوعة من فواصل الأمواج، بما في ذلك تريستلز بيتش، ودوغ باتش، وذا بوينت، وأولد مانز.

يعود تراث ركوب الأمواج في هذا الشاطئ إلى عشرينيات القرن الماضي، عندما كان بمثابة مركز لأنشطة ركوب الأمواج وصيد الأسماك. تتجسد الظروف الأساسية لركوب الأمواج هنا أثناء ظهور موج الجنوب في الصيف على الامتداد الشمالي للشاطئ.

تحدي مافريكس – هاف مون باي

يجتمع أفضل راكبي الأمواج في العالم كل عام في خليج هاف مون باي، في محاولة منهم لترويض أكبر موجة في مسابقة عمالقة الساحل الغربي للولايات المتحدة في تحدي مافريكس لركوب الأمواج. وسواء كان زوار هذا المكان مبتدئين أو من راكبي الأمواج المتمرسين، سيكون فريق الكونسيرج في فندق ريتز كارلتون، هاف مون باي، على أتم الاستعداد لتنظيم إجازة خاصة لهم مليئة بأنشطة ركوب الأمواج ومصممة حسب الطلب.

مدارس لركوب الأمواج ومغامرات

سواء كان الزوار مبتدئين أو يرغبون ببساطة بالاستمتاع بأسبوع مليء بالمغامرات البحرية، فإن مدرسة كلوب إد سيرف سكول، في سانتا كروز تقدم عروضًا مصممة حسب الطلب. يقوم المدربون المهرة هنا بقيادة المعسكرين من مختلف الأعمار خلال فصل الصيف على شاطئ مانريسا.

يقيم المشاركون في المخيم التدريبي في خيام مطلة على محمية خليج مونتيري، حيث يتذوقون الطعام المحلي وينعمون بالراحة بعد يوم طويل من ركوب الأمواج عبر جلسات التدليك الاحترافية، ولاحقاً يستكشفون الممشى الخشبي والعديد من الأماكن الأخرى. يمكن للمشاركين التسجيل في دروس قصيرة مدتها ساعتان أو حزم يومية كاملة.

اصنعوا لوح التزلج الخاص بكم

يمكن لزوار كاليفورنيا تعزيز تجربتهم في شهر سبتمبر من خلال ركوب الأمواج باستخدام لوح صنعوه بأيديهم في شاطئ لاجونا. يقدم لاجونا بيتش هاوس، باقات أنشطة وإقامة مميزة تعرف باسم شيهب-سيرف-أند ستاي، وهي تجربة فريدة تمتد ليومين بقيادة نجم ركوب الأمواج الشهير دونالد برينك من مؤسسة برينك سيرف.

يقوم الناس تصميم ألواح التزلج بحسب تفضيلاتهم الخاصة في استوديو دانا بوينت، الخاص بنجم ركوب الأمواج برينك، وذلك قبل بدء الحصة التدريبية معه فوق أمواج البحر. وللحصول على نهج مختلف لركوب الأمواج، استكشفوا رياضة ركوب الموج الانسيابي أو ما يعرف بسكيمبوردنغ، وهي رياضة صاعدة نشأت في أورانج كاونتي. بإمكان الزوار التسجيل في مدرسة سولاغ سكيم، لتعلم هذا الفن الجديد من فنون ركوب الأمواج.

كثير من ركوب الأمواج وقليل من التأمل

يمكن لزوار كاليفورنيا دمج اثنين من الأنشطة المثالية في جنوب كاليفورنيا خلال رحلة مدتها يومين أو خمسة أيام في مخيم ومنتجع سيرف آند ستاي سان دييغو. يوفر هذا المنتجع رياضة ركوب الأمواج غير المحدودة مقترنة بجلسات اليوغا والتمدد اليومية. تشمل الباقات المعدات والإقامة في فندق بلو سي بيتش، وميزات إضافية مثل رحلة بحرية بالقارب عند غروب الشمس حول خليج مشن باي الساحر وجولة بالدراجة بصحبة مرشد في سان دييغو.

كثير من ركوب الأمواج وقليل من التسوق

لا تقدم وجهات ركوب الأمواج في كاليفورنيا أمواجًا مثالية وأنشطة فحسب، بل وتوفر لعشاق رياضة ركوب الأمواج وللزوار أيضًا تجارب تسوق فريدة. من ساحل ميندوسينو إلى كامبريا، يمكن لراكبي الأمواج العثور على كل ما يحتاجون إليه في متاجر ركوب الأمواج في أماكن مثل لوست سيرف شاك، في فورت براج، ومتجر ألواح ركوب الأمواج من تصميم ويليام بيل في سونوما كاونتي، ومتجر كامبيريا سيرف شوب، المفتَتَح حديثًا، والذي يؤجر المعدات أيضًا.

رحلات الطرق باستخدام السيارات الكلاسيكية

يمكن للزوار كاليفورنيا تجهيز هذه العربات الجميلة ذات الطراز القديم بوسائل الراحة مثل المبردات وكراسي التخييم وبدلات الغوص وغير ذلك، مما يجعلها مثالية لرحلة برية لا تُنسى على طول ساحل كاليفورنيا. ويمكنهم أيضاً اصطحاب لوح ركوب الأمواج الخاص بهم للبدء في مغامرة شخصية فريدة من نوعها في العربة ذات الطراز العتيق من أسطول فولكس فاجن.