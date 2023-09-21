انفجارات في كييف ومناطق أوكرانية أخرى

انفجارات في كييف ومناطق أوكرانية أخرى
التاريخ
9/21/2023 6:15:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - وقعت انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وعدد من المناطق الأخرى خاصة في غرب ووسط البلاد، في ساعات الليل وفجر اليوم الخميس، حسبما أفادت السلطات ووسائل إعلام أوكرانية.
وتم تشغيل صافرات الإنذار وإعلان حالة التأهب الجوي في عموم أوكرانيا في ساعات الليل وفي كييف وتسع مناطق أخرى فجرا، وفيما يلي حصيلة الضربات التي استهدفت مواقع في أوكرانيا:
- في كييف أدى سقوط حطام إلى أضرار في مناطق دارنيتسكي وسولومينسكي وشيفتشينكوفسكي، مع اندلاع حرائق في منطقة دارنيتسكي.
- في مقاطعة كييف اندلعت حرائق بعد سقوط حطام في أراضي بعض المؤسسات الإنتاجية، حسب وزارة الداخلية.
- سماع دوي انفجارات قوية في مدينة روفنو (غرب)، وانقطاع الكهرباء عن جزء من المدينة.
- سماع دوي انفجارات في مقاطعة خميلنيتسكي (غرب)، مع تقارير عن تشغيل الدفاعات الجوية.
- ضربات تصيب مواقع صناعية في مقاطعة لفوف (غرب)، مما تسبب في أضرار واشتعال النيران في إحدى الورشات.
- سماع دوي انفجارات في مقاطعة فينيتسا.
- تدمير مستودع نتيجة ضربات استهدفت مقاطعة خاركوف.
- سقوط حطام على وسط مدينة تشيركاسي (وسط) بعد تشغيل الدفاعات الجوية، مما أدى إلى تضرر مبنى فندق واندلاع حريق فيه، حسبما ذكرت السلطات هناك.
RT
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