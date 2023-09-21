انفجارات في كييف ومناطق أوكرانية أخرى



- في كييف أدى سقوط حطام إلى أضرار في مناطق دارنيتسكي وسولومينسكي وشيفتشينكوفسكي، مع اندلاع حرائق في منطقة دارنيتسكي.



- في مقاطعة كييف اندلعت حرائق بعد سقوط حطام في أراضي بعض المؤسسات الإنتاجية، حسب وزارة الداخلية.



- سماع دوي انفجارات قوية في مدينة روفنو (غرب)، وانقطاع الكهرباء عن جزء من المدينة.



- سماع دوي انفجارات في مقاطعة خميلنيتسكي (غرب)، مع تقارير عن تشغيل الدفاعات الجوية.



- ضربات تصيب مواقع صناعية في مقاطعة لفوف (غرب)، مما تسبب في أضرار واشتعال النيران في إحدى الورشات.



- سماع دوي انفجارات في مقاطعة فينيتسا.



- تدمير مستودع نتيجة ضربات استهدفت مقاطعة خاركوف.



- سقوط حطام على وسط مدينة تشيركاسي (وسط) بعد تشغيل الدفاعات الجوية، مما أدى إلى تضرر مبنى فندق واندلاع حريق فيه، حسبما ذكرت السلطات هناك.

RT