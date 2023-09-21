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انفجارات في كييف ومناطق أوكرانية أخرى

9/21/2023 6:15:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقعت انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وعدد من المناطق الأخرى خاصة في غرب ووسط البلاد، في ساعات الليل وفجر اليوم الخميس، حسبما أفادت السلطات ووسائل إعلام أوكرانية.
وتم تشغيل صافرات الإنذار وإعلان حالة التأهب الجوي في عموم أوكرانيا في ساعات الليل وفي كييف وتسع مناطق أخرى فجرا، وفيما يلي حصيلة الضربات التي استهدفت مواقع في أوكرانيا:


- في كييف أدى سقوط حطام إلى أضرار في مناطق دارنيتسكي وسولومينسكي وشيفتشينكوفسكي، مع اندلاع حرائق في منطقة دارنيتسكي.


- في مقاطعة كييف اندلعت حرائق بعد سقوط حطام في أراضي بعض المؤسسات الإنتاجية، حسب وزارة الداخلية.


- سماع دوي انفجارات قوية في مدينة روفنو (غرب)، وانقطاع الكهرباء عن جزء من المدينة.


- سماع دوي انفجارات في مقاطعة خميلنيتسكي (غرب)، مع تقارير عن تشغيل الدفاعات الجوية.


- ضربات تصيب مواقع صناعية في مقاطعة لفوف (غرب)، مما تسبب في أضرار واشتعال النيران في إحدى الورشات.


- سماع دوي انفجارات في مقاطعة فينيتسا.


- تدمير مستودع نتيجة ضربات استهدفت مقاطعة خاركوف.


- سقوط حطام على وسط مدينة تشيركاسي (وسط) بعد تشغيل الدفاعات الجوية، مما أدى إلى تضرر مبنى فندق واندلاع حريق فيه، حسبما ذكرت السلطات هناك.

RT

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