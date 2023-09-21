هام للمتقدمين بطلبات الانتقال من تخصص إلى آخر في الجامعة الأردنية



ودعا الطلبة الذين تقدموا بطلبات الانتقال، تعبئة " نموذج احتساب مواد سبق للطالب دراستها داخل الجامعة " والتي تتناسب مع خطته الجديدة، وأن يقوم بإرساله إلى مسجل كليته الجديدة من خلال مراجعة مسجل الكلية المعني. (رابط )



ونوه أن يتم تعبئة النموذج بدءاً من صباح يوم الأحد 24/9/2023 وفي موعد أقصاه نهاية يوم الخميس 5/10/2023 وتسليمه لمسجل الكلية للتخصص الجديد، وبغير ذلك يُعتبر الطالب مستنكفاً عن الانتقال و طلبه لاغياً و يبقى الطالب في تخصصه الحالي.

ولفت أنه يشترط للطلبة المنتقلين الى كلية علوم الرياضة إجراء الفحص الطبي في عيادة الطلبة لاستكمال إجراءات الانتقال، و سيحدد لهم موعد هذا الفحص لاحقا وعلى الطالب الذي يدرس على حساب جهات باعثة (مكرمة جيش، مكرمة معلمين ) فقط، مراجعة هذه الجهات للحصول على موافقتهم على طلب الانتقال.

وأكد أنه سيتم مساء اليوم الخميس 21/9/2023 إرسال نصية للطالب الذي تمت الموافقة على انتقاله للتخصص الجديد.

