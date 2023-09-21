الأرصاد تكشف موعد ذروة الموجة الحارة في المملكة



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن المملكة ستشهد ذروة الكتلة الحارة يوم السبت حيث ترتفع درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية.



ونوهت أن الأجواء ستكون يوم السبت حارة في معظم المناطق، وحارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.

