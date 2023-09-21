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الأرصاد تكشف موعد ذروة الموجة الحارة في المملكة

9/21/2023 6:15:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة نسبيا، غدا الجمعة حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة نسبيا في معظم المناطق، بينما تكون حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية.


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن المملكة ستشهد ذروة الكتلة الحارة يوم السبت حيث ترتفع درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية.


ونوهت أن الأجواء ستكون يوم السبت حارة في معظم المناطق، وحارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.


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