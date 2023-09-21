تكساس تفرض 200 دولار ضريبة سنوية على سائقي السيارات الكهربائية



ووافق برلمان ولاية تكساس في وقت سابق من العام الحالي على قانون الضريبة الجديدة إلى جانب إلزام أصحاب السيارات الكهربائية بدفع رسم قدره 400 دولار، بما يعادل ضريبة عامين عند تسجيل السيارة أو تجديد ترخيصها.



وبحسب المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية للولايات الأمريكية فإن تكساس هي الأحدث بين 33 ولاية أمريكية تفرض رسوماً تصل إلى 225 دولاراً سنوياً على أصحاب السيارات الكهربائية.



في المقابل فإن السيارات الكهربائية في العديد من دول أوروبا ومناطق من كندا معفاة من ضرائب الوقود لتشجيع اقتناء هذه السيارات الصديقة للبيئة، رغم ارتفاع سعرها عن سعر السيارات التقليدية التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.



وبحسب موقع تكساس تربيون الإخباري فإن عدد السيارات الكهربائية في الولاية الغنية بالنفط ارتفع بشدة من 8397 سيارة عام 2016 إلى 105807 سيارات في 2022، ورغم ذلك فإن هذه السيارات مازالت تمثل أقل من 1% من إجمالي عدد السيارات المسجلة في الولاية.



ويقول المسؤولون في الولاية إنه تم فرض قانون الضريبة الجديدة لأن سائقي السيارات الكهربائية لا يدفعون "نصيباً عادلاً" من الأموال المستخدمة في تمويل مشروعات بناء الطرق وإصلاحها في مختلف أنحاء الولاية.



لكن توني فيدريكو أحد سكان الولاية يقول إن هذه القانون متعسف، وليس له أي منطق، "لكنني مضطر لدفع الضريبة".



أما لوك ميتزجر من منظمة إنفيورنمنت تكساس البيئية الإقليمية فيقول إن الضريبة بمثابة عقبة في طريق ثورة السيارات الكهربائية، لآنها ستجعل تكلفة امتلاك واستخدام سيارة كهربائية في الولاية أكبر من قدرة العديد من المواطنين

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وبحسب تقديرات حكومة تكساس فإن حصيلة ضرائب الوقود الاتحادية وعلى مستوى الولاية تقل بمقدار 200 دولار سنوياً، عندما تحل سيارة كهربائية محل سيارة تقليدية في الولاية.

المصدر : د ب أ