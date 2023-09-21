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البرلمان العربي يدعو لتعزيز التضامن في مواجهة التحديات الراهنة

9/21/2023 6:15:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا البرلمان العربي إلى تعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة، التي تواجهها الدول العربية، لحفظ الأمن والسلم وإعلاء قيم السلام والتسامح لتحقيق تطلعات الشعب العربي في الاستقرار والأمن والرخاء.


جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بـ"اليوم الدولي للسلام" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 أيلول من كل عام.


وأكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، أهمية التوعية بنشر ثقافة السلام وقيم التسامح في المنطقة العربية والعمل على تحقيق الأمن والأمان والاستقرار، لمواجهة موجات العنف والتطرف والإرهاب التي تجتاح العالم والمنطقة العربية.


وأشار الى حرص البرلمان العربي على المشاركة ضمن الجهود العربية والدولية لتوعية الأجيال الشابة بأهمية تحقيق السلام والتسامح مع الآخر وقبوله.


وشدد العسومي على أهمية السلام كركيزة أساسية للتنمية وهو ما يتطلب وقف كافة أشكال الصراعات المسلحة، وما ينتج عنها من أزمات لجوء ونزوح، وضرورة إرساء سلام عادل لاستتباب الأمن والاستقرار في أنحاء العالم ونشر قيم التعايش السلمي والتسامح وتقبل الآخر دون أي تمييز.


بترا

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